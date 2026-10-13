El senador del Frente Amplio Nicolás Viera propuso discutir una reducción en la cantidad de departamentos de Uruguay, mediante un proceso de regionalización orientado a achicar la estructura del Estado y disminuir el gasto público en los gobiernos departamentales.
"Es ilógico que sean 19"
Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay
El senador planteó avanzar hacia una regionalización del país para achicar el Estado y cuestionó el gasto público de las intendencias y juntas departamentales.