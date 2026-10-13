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Política

"Es ilógico que sean 19"

Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay

El senador planteó avanzar hacia una regionalización del país para achicar el Estado y cuestionó el gasto público de las intendencias y juntas departamentales.

Nicolás Viera, senador del FA.

Nicolás Viera, senador del FA.

 Foto: Comunicación FA
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El senador del Frente Amplio Nicolás Viera propuso discutir una reducción en la cantidad de departamentos de Uruguay, mediante un proceso de regionalización orientado a achicar la estructura del Estado y disminuir el gasto público en los gobiernos departamentales.

En entrevista con el programa en streaming Todo un tema, de El Observador, el legislador cuestionó la actual división territorial del país y sostuvo que es necesario revisar de fondo el funcionamiento de las intendencias y las juntas departamentales. "Un país como el nuestro, que en seis horas lo cruza, es ilógico que tenga diecinueve departamentos", afirmó.

El parlamentario vinculó directamente su planteamiento con la eficiencia en el uso de los recursos públicos, señalando a las administraciones locales como focos de erogación excesiva. "Yo la verdad que iría mucho más a un nivel de regionalización, a achicar el Estado de verdad, porque si hay una sangría de gasto público, son las intendencias y las juntas departamentales", sostuvo. En esa línea, recordó los orígenes institucionales del país al plantear: "El Uruguay supo tener nueve departamentos al inicio de la República. ¿Por qué no?". No obstante, Viera aclaró que se trata de una iniciativa a título personal y no de una posición oficial del Frente Amplio, definiéndola como "una idea solitaria".

Revisar el rol de los ediles

Asimismo, el senador extendió sus críticas al rol y estructura de las juntas departamentales, abriendo el debate sobre el volumen de representantes locales. "No es tan loco bajar el número de ediles", consideró, aunque admitió la complejidad política de impulsar un cambio de esta magnitud debido a la gran cantidad de involucrados directos en lo que definió como "19 realidades paralelas".

Por último, Viera cuestionó la vigencia del carácter honorario de los ediles fijado en la Constitución, argumentando que respondía a la realidad de la década de 1920 pero que carece de sentido en la actualidad. Tras señalar que los ediles electos deberían contar "por lo menos" con un resarcimiento de gastos, enfatizó que su propuesta trasciende la cuestión económica individual para interpelar al sistema en su conjunto: "Yo quiero hacer un planteo político mayor al sistema. Yo digo, ¿cuál es el rol del edil departamental hoy?".

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