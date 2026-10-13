Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay

El parlamentario vinculó directamente su planteamiento con la eficiencia en el uso de los recursos públicos, señalando a las administraciones locales como focos de erogación excesiva. "Yo la verdad que iría mucho más a un nivel de regionalización, a achicar el Estado de verdad, porque si hay una sangría de gasto público, son las intendencias y las juntas departamentales", sostuvo. En esa línea, recordó los orígenes institucionales del país al plantear: "El Uruguay supo tener nueve departamentos al inicio de la República. ¿Por qué no?". No obstante, Viera aclaró que se trata de una iniciativa a título personal y no de una posición oficial del Frente Amplio, definiéndola como "una idea solitaria".