Deportes Primera Amateur |

se va la tres

Primera Amateur: detalles de la tercer fecha

Mar de Fondo y Frontera Rivera abrirán la tercera fecha de la Primera Amateur este viernes desde las 21:30 horas. Desutcher y Villa Teresa tiene fecha libre.

Así va la tercera fecha de la Primera Amateur.

La actividad por la Primera Amateur del fútbol uruguayo no cesa, y la tercera fecha comenzará este viernes desde las 21:30 horas, cuando Mar de Fondo reciba en el Parque Palermo a Frontera Rivera. Desutcher y Villa Teresa serán los equipos que tengan libre este fin de semana.

Según informó la AUF en sus redes sociales, el encuentro entre Durazno y Platense que se jugará en el Estadio Silvestre Landoni el martes 19 de mayo a partir de las 19:30 horas, será televisado a través de DSports, AUFtv y AntelTv.

Detalles de la fecha

Serie A

Mar de Fondo vs Frontera River

  • Viernes 15 de mayo - 21:30
  • Parque Palermo

Rampla Juniors vs Los Halcones

  • Sábado 16 de mayo - 10:00
  • Estadio Olímpico

Alto Perú vs Rocha

  • Sábado 16 de mayo - 15:00
  • Estadio Obdulio Varela

Deportivo Italiano vs Bella Vista

  • Domingo 17 de mayo - 15:00
  • Estadio José Pedro Damiani

Serie B

Potencia vs Lito

  • Sábado 16 de mayo - 14:30
  • Estadio José Nasazzi

Salus vs Artigas

  • Sábado 16 de mayo - 15:00
  • Estadio José Pedro Daminai

Parque del Plata vs Deportivo LSM

  • Sábado 16 de mayo - 15:30
  • Estadio Olímpico

Basáñez vs Canadian

  • Sábado 16 de mayo - 20:30
  • Parque Palermo

Durazno vs Platense

  • Martes 19 de mayo - 19:30
  • Estadio Silvestre Landoni

Serie C

Salto vs Terremoto

  • Sábado 16 de mayo - 15:00
  • Juan José Vispo Mari

Huracán Buceo vs Bella Italia

  • Sábado 16 de mayo - 15:00
  • Parque Huracán

Los Gorriones vs Villa Española

  • Domingo 17 de mayo - 15:00
  • Parque ANCAP

Deportivo Colonia vs Sud América

  • Domingo 17 de mayo - 15:00
  • Complejo Milton Gonnet

Posiciones Primera Amateur

Serie A

  1. Rampla Juniors - 6
  2. Bella Vista - 6
  3. Rocha - 6
  4. Deustscher - 6
  5. Deportivo Italiano - 3
  6. Alto Perú - 3
  7. Mar de Fondo - 0
  8. Frontera Rivera - 0
  9. Los Halcones - 0

Serie B

  1. Artigas - 6
  2. Lito - 6
  3. Deportivo LSM - 6
  4. Salus - 4
  5. Durazno - 3
  6. Platense - 3
  7. Parque del Plata - 1
  8. Canadian - 0
  9. Potencia - 0
  10. Basañez - 0

Serie C

  1. Deportivo Colonia - 4
  2. Terremoto - 4
  3. Bella Italia - 3
  4. Huracán Buceo - 3
  5. Los Gorriones - 3
  6. Salto - 3
  7. Sud América - 3
  8. Villa Teresa - 3
  9. Villa Español - 3

