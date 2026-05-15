Primera Amateur: detalles de la tercer fecha

Mar de Fondo vs Frontera River
- Viernes 15 de mayo - 21:30
- Parque Palermo
Rampla Juniors vs Los Halcones
- Sábado 16 de mayo - 10:00
- Estadio Olímpico
Alto Perú vs Rocha
- Sábado 16 de mayo - 15:00
- Estadio Obdulio Varela
Deportivo Italiano vs Bella Vista
- Domingo 17 de mayo - 15:00
- Estadio José Pedro Damiani
Serie B
Potencia vs Lito
- Sábado 16 de mayo - 14:30
- Estadio José Nasazzi
Salus vs Artigas
- Sábado 16 de mayo - 15:00
- Estadio José Pedro Daminai
Parque del Plata vs Deportivo LSM
- Sábado 16 de mayo - 15:30
- Estadio Olímpico
Basáñez vs Canadian
- Sábado 16 de mayo - 20:30
- Parque Palermo
Durazno vs Platense
- Martes 19 de mayo - 19:30
- Estadio Silvestre Landoni
Serie C
Salto vs Terremoto
- Sábado 16 de mayo - 15:00
- Juan José Vispo Mari
Huracán Buceo vs Bella Italia
- Sábado 16 de mayo - 15:00
- Parque Huracán
Los Gorriones vs Villa Española
- Domingo 17 de mayo - 15:00
- Parque ANCAP
Deportivo Colonia vs Sud América
- Domingo 17 de mayo - 15:00
- Complejo Milton Gonnet
Posiciones Primera Amateur
Serie A
- Rampla Juniors - 6
- Bella Vista - 6
- Rocha - 6
- Deustscher - 6
- Deportivo Italiano - 3
- Alto Perú - 3
- Mar de Fondo - 0
- Frontera Rivera - 0
- Los Halcones - 0
Serie B
- Artigas - 6
- Lito - 6
- Deportivo LSM - 6
- Salus - 4
- Durazno - 3
- Platense - 3
- Parque del Plata - 1
- Canadian - 0
- Potencia - 0
- Basañez - 0
Serie C
- Deportivo Colonia - 4
- Terremoto - 4
- Bella Italia - 3
- Huracán Buceo - 3
- Los Gorriones - 3
- Salto - 3
- Sud América - 3
- Villa Teresa - 3
- Villa Español - 3