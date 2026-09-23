Efecto Carreño: "Es como un padre" y "hay paz en el club"

“El grupo está trabajando bien” y “hay paz en el club”, señaló, y elogió al entrenador, Daniel Carreño: “Hacía tiempo que no se veía un Nacional así. Eso lo genera él, lo transmite día a día. El grupo está muy contento por su llegada, encontramos como un padre. Sabe cómo llegarle al jugador y para nosotros es fundamental”.

Mejía se refirió también a su decisión de no aceptar la convocatoria de su selección para jugar los próximos partidos de Nacional: “Fue en conjunto con los cuerpos técnicos. La selección entendió el momento que estaba atravesando el club, les agradezco”.

“Soy consciente de que en la primera parte del año no estuvo a buen nivel, y no es excusa, pero gran parte jugué lesionado; eso la gente, tal vez, no le da mucha importancia. Arriesgué muchas veces. Ahora me siento bien y encontré una persona como Daniel que me da mucha confianza, me sacó de ese pozo”, destacó.

Y cerró hablando de las críticas de los hinchas: “Nacional te exige ganar y entendemos al hincha porque el año no ha sido bueno, pero con la llegada de Daniel las cosas han cambiado. Mejoramos futbolísticamente y la tranquilidad del día a día se está viendo reflejada”.

"A Nacional nunca hay que darlo por muerto"

El que también compareció este miércoles en rueda de prensa fue Gastón Martirena, quien estaba “muy convencido” de que le “iba a salir bien” la decisión de ir al tricolor: “Venía sin rodaje, me iba a hacer bien tener minutos y volver a sentirme jugador. Me estoy sintiendo bien”.

“Vine con las cosas empezadas y sabía como estaba el club porque lo veía mucho, pero desde mi llegada, muchas cosas positivas. El grupo está muy unido, hay mucho compromiso y se trabaja mucho. Si seguimos trabajando como venimos, va a tener sus frutos”, comentó.

“Con Carreño no se perdió todavía, pero se ven cosas negativas porque se nos escaparon cuatro puntos en tres minutos”, dijo, y concluyó: “A Nacional nunca hay que darlo por muerto porque es un cuadro grande”.