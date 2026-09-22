Nacional: sin Calvo en el once, Carreño cambiaría el sistema y espera por Gómez

El otro zaguero con problemas, Agustín Rogel quien se perdió el partido ante Defensor Sporting por una dolencia podría estar ante Cerro Largo.

El probable equipo

Si bien faltan varios días, el entrenador comienza a delinear el equipo en su cabeza. Otro tema que debe definir es la situación de Maxi Gómez. Si bien entró ante Defensor Sporting y fue decisivo, el jugador no estaba totalmente recuperado. Habrá que ver si con una semana más de trabajo le da para ser titular.

Mejía estará en el arco, Ancheta casi seguro, el zaguero por derecha deberá definirlo, Tomás Viera como segundo marcador central ante la ausencia de Calvo y Camilo Cándido en el lateral izquierdo. Gastón Martirena, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez en el medio junto a Rubén Botta están seguros. Tiziano Correa seguirá en el once inicial y faltaría definir si Gómez llega para estar de arranque, de lo contrario jugará Maxi Silvera.

Mejía entre los mejores

El panameño Luis Mejía llegó el pasado fin de semana a las 100 victorias en Nacional. El golero lleva en el tricolor 171 partidos disputados y en sus dos etapas. Llegó a Nacional en 2015 y permaneció durante 5 temporadas.

Después de 4 años en el exterior volvió a la institución y sigue siendo figura y pieza clave en el equipo de Daniel Carreño.

Otro que entró en la historia de Nacional es su entrenador Daniel Carreño. El técnico llegó ante Defensor Sporting a las 78 victorias en el banco albo y alcanzó al mítico Washington "Pulpa" Etchamendi. Además, lleva dirigidos un total de 174 partido en distintas etapas.

En esta última etapa, Carreño lleva 8 partidos dirigidos y está invicto con una victoria clásica histórica como visitante y una remontada épica en cuatro minutos ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central.