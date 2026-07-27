¿Qué dejó la fecha del Intermedio? Danubio en zona de descenso, Peñarol se trepó a la Anual

Por otro lado, la serie B cuenta con cuatro equipos con posibilidades. Wanderers y MC Torque lideran y jugarán entre ellos el viernes, por lo que en caso de haber un ganador será el finalista. Si hay empate se le abre la posibilidad a Deportivo Maldonado que viene uno por abajo e incluso a Nacional que está a dos.

Finalmente, el descenso está que arde. Salvo Danubio que cayó a manos de MC Torque, los otros tres equipos salieron victoriosos de sus encuentros (Cerro a Racing, Wanderers a Nacional y Progreso a Deportivo Maldonado). Esto hace que por primera vez en el año Danubio entre en la zona roja, saliendo Cerro de ese lugar.

La fecha seis del Intermedio

Resultados

Albion 0-1 Juventud

Nacional 1-2 Wanderers

Progreso 1-0 Deportivo Maldonado

Peñarol 3-0 Boston River

MC Torque 1-0 Danubio

Central Español 0-1 Cerro Largo

Defensor Sporting 1-2 Liverpool

Cerro 1-0 Racing

Posiciones Intermedio

Serie A

Peñarol - 13 Cerro Largo - 11 Cerro - 9 Liverpool - 8 Central Español - 8 Racing - 7 Boston River - 5 Defensor Sporting - 3

Serie B

Wanderers - 12 MC Torque - 12 Deportivo Maldonado - 11 Nacional - 10 Juventud - 7 Progreso - 6 Albion - 5 Danubio - 3

Tabla Anual

Deportivo Maldonado - 40 Peñarol - 40 Racing - 38 Albion - 33 MC Torque - 35 Nacional - 32 Central Español - 32 Wanderers - 32 Liverpool - 28 Cerro Largo - 28 Defensor Sporting - 24 Juventud - 22 Boston River - 22 Danubio - 21 Cerro - 18 Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.948 (55 pts), Wanderers 1.086 (63 pts), Danubio 1.123 (64 pts), Cerro 1.103 (64 pts).