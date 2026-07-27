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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol |

pasando en limpio

¿Qué dejó la fecha del Intermedio? Danubio en zona de descenso, Peñarol se trepó a la Anual

Peñarol aprovechó los traspiés de Deportivo Maldonado y Racing para igualar al equipo fernandino en lo más alto de la Tabla Anual.

Danubio volvió a caer por el Intermedio y está en zona de descenso.

Danubio volvió a caer por el Intermedio y está en zona de descenso.

 @DanubioFC
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Con los cuatro partidos pendientes por el paro de la Mutual tras los incidentes, este fin de semana se completó la penúltima fecha del Intermedio. Ambas series están abiertas y los finalistas del segundo torneo del año se definirán en la última fecha.

Entre lo más destacado, Peñarol goleó a Boston River y gracias a la sorprendente derrota de Deportivo Maldonado ante Progreso, ambos comparten liderazgo en la Anual. Quien podía quedar un punto arriba y de manera solitaria era Racing, pero cayó ante Cerro y quedó tercero en la acumulada.

En cuanto al Intermedio, la serie A tiene a Peñarol líder, dos puntos sobre Cerro Largo, y casualmente ambos chocarán entre sí en la última fecha por lo que el ganador de ese cruce será uno de los finalistas del torneo.

Por otro lado, la serie B cuenta con cuatro equipos con posibilidades. Wanderers y MC Torque lideran y jugarán entre ellos el viernes, por lo que en caso de haber un ganador será el finalista. Si hay empate se le abre la posibilidad a Deportivo Maldonado que viene uno por abajo e incluso a Nacional que está a dos.

Finalmente, el descenso está que arde. Salvo Danubio que cayó a manos de MC Torque, los otros tres equipos salieron victoriosos de sus encuentros (Cerro a Racing, Wanderers a Nacional y Progreso a Deportivo Maldonado). Esto hace que por primera vez en el año Danubio entre en la zona roja, saliendo Cerro de ese lugar.

La fecha seis del Intermedio

Resultados

  • Albion 0-1 Juventud
  • Nacional 1-2 Wanderers
  • Progreso 1-0 Deportivo Maldonado
  • Peñarol 3-0 Boston River
  • MC Torque 1-0 Danubio
  • Central Español 0-1 Cerro Largo
  • Defensor Sporting 1-2 Liverpool
  • Cerro 1-0 Racing

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 13
  2. Cerro Largo - 11
  3. Cerro - 9
  4. Liverpool - 8
  5. Central Español - 8
  6. Racing - 7
  7. Boston River - 5
  8. Defensor Sporting - 3

Serie B

  1. Wanderers - 12
  2. MC Torque - 12
  3. Deportivo Maldonado - 11
  4. Nacional - 10
  5. Juventud - 7
  6. Progreso - 6
  7. Albion - 5
  8. Danubio - 3

Tabla Anual

  1. Deportivo Maldonado - 40
  2. Peñarol - 40
  3. Racing - 38
  4. Albion - 33
  5. MC Torque - 35
  6. Nacional - 32
  7. Central Español - 32
  8. Wanderers - 32
  9. Liverpool - 28
  10. Cerro Largo - 28
  11. Defensor Sporting - 24
  12. Juventud - 22
  13. Boston River - 22
  14. Danubio - 21
  15. Cerro - 18
  16. Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.948 (55 pts), Wanderers 1.086 (63 pts), Danubio 1.123 (64 pts), Cerro 1.103 (64 pts).

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