¿Qué dejó la fecha del Intermedio? Danubio en zona de descenso, Peñarol se trepó a la Anual

Por otro lado, la serie B cuenta con cuatro equipos con posibilidades. Wanderers y MC Torque lideran y jugarán entre ellos el viernes, por lo que en caso de haber un ganador será el finalista. Si hay empate se le abre la posibilidad a Deportivo Maldonado que viene uno por abajo e incluso a Nacional que está a dos.
Finalmente, el descenso está que arde. Salvo Danubio que cayó a manos de MC Torque, los otros tres equipos salieron victoriosos de sus encuentros (Cerro a Racing, Wanderers a Nacional y Progreso a Deportivo Maldonado). Esto hace que por primera vez en el año Danubio entre en la zona roja, saliendo Cerro de ese lugar.
La fecha seis del Intermedio
Resultados
- Albion 0-1 Juventud
- Nacional 1-2 Wanderers
- Progreso 1-0 Deportivo Maldonado
- Peñarol 3-0 Boston River
- MC Torque 1-0 Danubio
- Central Español 0-1 Cerro Largo
- Defensor Sporting 1-2 Liverpool
- Cerro 1-0 Racing
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 13
- Cerro Largo - 11
- Cerro - 9
- Liverpool - 8
- Central Español - 8
- Racing - 7
- Boston River - 5
- Defensor Sporting - 3
Serie B
- Wanderers - 12
- MC Torque - 12
- Deportivo Maldonado - 11
- Nacional - 10
- Juventud - 7
- Progreso - 6
- Albion - 5
- Danubio - 3
Tabla Anual
- Deportivo Maldonado - 40
- Peñarol - 40
- Racing - 38
- Albion - 33
- MC Torque - 35
- Nacional - 32
- Central Español - 32
- Wanderers - 32
- Liverpool - 28
- Cerro Largo - 28
- Defensor Sporting - 24
- Juventud - 22
- Boston River - 22
- Danubio - 21
- Cerro - 18
- Progreso - 16
Descenso: Progreso 0.948 (55 pts), Wanderers 1.086 (63 pts), Danubio 1.123 (64 pts), Cerro 1.103 (64 pts).