Tribunal de Contiendas desestimó reclamo de Wanderers y Racing mantiene los puntos

“La pérdida de puntos debe aplicarse con criterio restrictivo. Es cierto que hubo una irregularidad en la que incurrió el equipo arbitral - que fue subsanada de inmediato - pero también es cierto que dicha irregularidad no puede calificarse con ligereza como una infracción disciplinaria si no existe una disposición reglamentaria que la prevea como tal para justificar una sanción al Club Racing”, cierra el comunicado.

¿Qué pasó en el partido de Wanderers y Racing?

Durante el encuentro en el que Racing derrotó por 2 a 1 a Wanderers en la hora, tras el segundo tanto se realizaron variantes en el equipo cervecero. En ese momento, el elenco cervecero jugó con 12 futbolistas por algunos segundos, debido a que el árbitro reanudó el encuentro sin percatarse que un futbolista no había salido.

Bruno Sacarelo, al ser informado, frenó el partido y obligó al futbolista que debía haber salido a dejar la cancha.

Esto llevó a que horas más tarde, Wanderers presentara un reclamo de puntos por entender que Racing al jugar con un futbolista de más, cometió una "alineación indebida".