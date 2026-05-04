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Tribunal de Contiendas desestimó reclamo de Wanderers y Racing mantiene los puntos

El documento sostiene que el motivo por el que Racing jugó con un futbolista de más por algunos segundos fue por una "descoordinación o error arbitral".

Tribunal de Contiendas desestimó reclamo de Wanderers y Racing mantiene los puntos

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Este lunes, el Tribunal de Contiendas desestimó el reclamo de puntos por parte de Wanderers al entender que hubo "alineación indebida" por parte de Racing. Según confirmó a Caras y Caretas el vicepresidente de Wanderers, Andrés Alonso, la institución no apelará el fallo.

Según el documento al que pudo acceder Caras y Caretas, el tribunal entendió que había falta de argumentos para que la solicitud prosperara, “compartiéndose en su totalidad la argumentación esgrimida por Racing, en especial el exhaustivo análisis que realiza de los principios de legalidad y tipicidad, directamente aplicable al caso de autos”.

Agregan que ambas partes reconocieron que “hubo una descoordinación o error del equipo arbitral en el control de la sustitución de un jugador por otro” la cuál se solucionó al percatarse. El Tribunal entiende que el futbolista permaneció pocos segundos en cancha y que no tuvo participación en las acciones de juego.

“La pérdida de puntos debe aplicarse con criterio restrictivo. Es cierto que hubo una irregularidad en la que incurrió el equipo arbitral - que fue subsanada de inmediato - pero también es cierto que dicha irregularidad no puede calificarse con ligereza como una infracción disciplinaria si no existe una disposición reglamentaria que la prevea como tal para justificar una sanción al Club Racing”, cierra el comunicado.

¿Qué pasó en el partido de Wanderers y Racing?

Durante el encuentro en el que Racing derrotó por 2 a 1 a Wanderers en la hora, tras el segundo tanto se realizaron variantes en el equipo cervecero. En ese momento, el elenco cervecero jugó con 12 futbolistas por algunos segundos, debido a que el árbitro reanudó el encuentro sin percatarse que un futbolista no había salido.

Bruno Sacarelo, al ser informado, frenó el partido y obligó al futbolista que debía haber salido a dejar la cancha.

Esto llevó a que horas más tarde, Wanderers presentara un reclamo de puntos por entender que Racing al jugar con un futbolista de más, cometió una "alineación indebida".

Fallo CRD Wanderers c_ Racing reclamo de puntos - 1A

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