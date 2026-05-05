Alerta global: Reservas de crudo caen a niveles críticos por tensión en Ormuz

A pesar de la tregua pactada el pasado 7 de abril, la situación se ha deteriorado tras el fracaso de las negociaciones de paz. Teherán ha reafirmado su control sobre las aguas del estrecho, advirtiendo a la navegación comercial que no transite sin coordinación previa con sus fuerzas militares, mientras desarrolla una ley para implementar el cobro de peajes en esta ruta estratégica.