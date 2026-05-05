Alerta global: Reservas de crudo caen a niveles críticos por tensión en Ormuz

Goldman Sachs advierte que las reservas globales de petróleo se aproximan a su nivel más bajo en casi una década. La velocidad del agotamiento de las existencias, sumada a la inestabilidad en Oriente Medio, sitúa al mercado energético en un escenario de vulnerabilidad no visto en años.
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Puntos clave de la crisis energética:
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Reservas en caída: Las existencias mundiales equivalen actualmente a 101 días de demanda y se proyecta que desciendan a 98 días para finales de mayo.
Refinados bajo presión: Los productos refinados han pasado de 50 días de cobertura antes del conflicto a solo 45 días en la actualidad.
Escalada de precios: El valor del crudo aumentó un 6 % en la jornada de hoy tras los ataques a buques y un puerto petrolero en los Emiratos Árabes Unidos.
Tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz
La advertencia del banco de inversión coincide con el recrudecimiento de las hostilidades en el golfo Pérsico. Tras el ataque de Irán a varios buques comerciales y el incendio de una infraestructura clave en Emiratos Árabes Unidos, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz continúa severamente restringido.
A pesar de la tregua pactada el pasado 7 de abril, la situación se ha deteriorado tras el fracaso de las negociaciones de paz. Teherán ha reafirmado su control sobre las aguas del estrecho, advirtiendo a la navegación comercial que no transite sin coordinación previa con sus fuerzas militares, mientras desarrolla una ley para implementar el cobro de peajes en esta ruta estratégica.
Respuesta internacional y el 'Proyecto Libertad'
Ante el bloqueo naval mutuo, el presidente de Estados Unidos ha anunciado el inicio del 'Proyecto Libertad', destinado a emplear a la Armada estadounidense para restablecer el flujo comercial. Sin embargo, Goldman Sachs considera que, aunque es poco probable que se alcancen los mínimos operativos este verano, el ritmo de reducción de inventarios es "preocupante".
"Las reservas de productos refinados de acceso fácil se están acercando rápidamente a niveles críticos", destaca el informe, señalando que la falta de suministros en regiones específicas podría generar interrupciones antes de lo previsto si no se estabiliza la situación diplomática.