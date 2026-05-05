Sin excusas: Nacional está en Colombia y prepara cambios para enfrentar a Tolima

Los resultados no se están dando; es verdad que los rivales juegan y también hacen todo para ganar los partidos. Pero lo de este Nacional, tanto con Jadson Viera, como con Jorge Bava es muy malo.

Siete partidos perdidos en el torneo local es llamativo para la historia del club. Podemos decir que es el peor campeonato en lo que va del siglo XXI, faltando una fecha para terminar y todo puede pasar.

Nacional perdió con los 3 equipos ascendidos esta temporada, algo que nunca había pasado. La duda que tienen todos los hinchas: ¿De quién es la culpa?

Bava no empezó el campeonato y no armó el equipo y hace lo que puede con lo que tiene, sumándole lesiones y expulsiones.

Jadson Viera quien había salido campeón dirigiendo solo 4 partidos, con dos finales importantes frente a Peñarol, no pudo afianzar un once, nunca tuvo funcionamiento, por lo cual duró poco en el cargo.

Otros le caen a la dirigencia, más precisamente a Flavio Perchman vicepresidente del club. A veces, a veces por pasional, dice cosas que tal vez no debería decir en la prensa y eso al hincha no le gusta.

Pero tiene a su favor, que trajo todo lo que el entrenador le pidió en el período de pases, es más, contrató a jugadores como Camilo Cándido que todo hincha quería, pero en estos momentos no está teniendo su mejor nivel.

Los jugadores también están en la lupa. Es llamativo como hay grandes jugadores en el plantel y estén teniendo un muy mal desempeño. Se los nota bajos de confianza, se los nota mal físicamente, ofuscados y en algunos casos, con falta de confianza.

De los tres protagonistas que nombramos, este último es el que eta más en debe con la hinchada. Y mañana es el día ideal para dar vuelta esa imagen.

Último entrenamiento

Hoy a las 18:00 Bava liderará su primer y último entrenamiento en suelo colombiano antes del cruce con Deportes Tolima, fijado para mañana a las 23:00 en el Estadio Manuel Murillo Toro por la cuarta fecha del grupo B. El recinto deportivo está situado a cinco minutos del hotel.

Mañana, horas antes del pitazo inicial, el plantel reconocerá el campo de juego, y después llegará la hora de la verdad.

Puertas adentro son muy autocríticos con el desempeño colectivo y entienden que esta es una oportunidad de oro para convertirse en líderes de una llave que tiene al Bolso, Tolima, Universitario y Coquimbo Unido igualados con cuatro puntos.

En cuanto al once, seguramente tenga variantes. Emiliano Ancheta cuenta con gran chance de ser titular en el lateral derecho, el argentino Tomas Viera o Agustín Dos Santos sustituirá a Lucas Rodríguez y Gonzalo Carneiro tiene chance de arrancar desde el inicio.

El entrenador definirá el equipo luego del entrenamiento de esta tarde en Ibagué.