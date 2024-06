¿Quién es el pastor que "bendijo" la Copa América?

En comentarios publicados por el medio paraguayo La Unión, apuntó a que ahora se ve "una promiscuidad sexual en toda la sociedad, una degeneración y una cauterización de la mente, principalmente en Europa”. En ese sentido, sostuvo que su problema "no es la persona homosexual. Tanto la Biblia como las leyes dan libre albedrío para que las personas pueden hacer lo que quieran con sus vidas. Pero cuando quieren legalizar y educar a mis hijos con estas ideologías, ahí ya tengo algo qué decir”.

El pastor también se ha mostrado a través de sus redes sociales contrario a las personas trans y al aborto: "El feto no es el cuerpo de la mujer. El hombre tiene genitales masculinos y las mujeres femeninos. Se dice “útero” no “utera”, “cuerpo” y no “cuerpa”. El mundo está al revés".

Las críticas a la "bendición" de la Copa América

Luego del discurso en el que Agüero Esgraib "bendijo" el trofeo contintental, el pastor recibió un gran número de críticas producto a la existencia de un apartado del Código Disciplinario de la FIFA que aplica sanciones para este tipo de actos.

El artículo 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) del capítulo 1 (Infracciones de las Reglas del Juego) menciona que "podrán imponerse medidas disciplinarias a toda persona que lleve a cabo algunas de las siguientes acciones", y ahí aparece el "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

Hasta el momento, no se conoció ninguna sanción al respecto, tampoco se pronunció nadie de la Copa América ni de la FIFA.