Peñarol le ganó bien a Progreso y llega fuerte al debut en la Copa Libertadores

Peñarol dejó atrás el traspié ante Racing Club de Montevideo y volvió a la senda del triunfo este sábado con una sólida victoria 2-0 frente a Progreso en el Estadio Centenario, por la décima fecha del Torneo Apertura.
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El equipo aurinegro mostró una clara superioridad a lo largo de todo el encuentro y se impuso con autoridad gracias a una destacada actuación del colombiano Luis Miguel Angulo, quien anotó los dos goles del partido y fue determinante en el resultado. Con este triunfo, Peñarol se posiciona como único escolta del torneo, a tan solo un punto del líder, que más temprano había superado a Juventud de Las Piedras.
Peñarol fue más que Progreso
El conjunto dirigido por Diego Aguirre controló el juego de principio a fin, imponiendo condiciones con un esquema 4-2-3-1 que ya se ha consolidado en las últimas fechas. Entre las novedades tácticas se destacó la presencia de Jesús Trindade como lateral izquierdo y de Maximiliano Olivera en la zaga.
El dominio carbonero se sustentó en la movilidad ofensiva de Leo Fernández, el propio Angulo y Gastón Togni, sumado al trabajo del delantero Matías Arezo. En el mediocampo, la intensidad de Eric Remedi y Nicolás Fernández fue clave para sostener el ritmo del equipo.
Otra de las noticias destacadas de la jornada fue el regreso de Abel Hernández, quien volvió a sumar minutos oficiales tras más de dos meses y medio de ausencia por lesión, disputando sus primeros 20 minutos en lo que va de 2026.
Con esta victoria, Peñarol no solo reafirma su candidatura en el Apertura, sino que además se mantiene en la pelea directa por el título, superando por seis puntos a Nacional y consolidando una recuperación clave en el tramo decisivo del campeonato.