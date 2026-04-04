Peñarol le ganó bien a Progreso y llega fuerte al debut en la Copa Libertadores

El equipo aurinegro mostró una clara superioridad a lo largo de todo el encuentro y se impuso con autoridad gracias a una destacada actuación del colombiano Luis Miguel Angulo, quien anotó los dos goles del partido y fue determinante en el resultado. Con este triunfo, Peñarol se posiciona como único escolta del torneo, a tan solo un punto del líder, que más temprano había superado a Juventud de Las Piedras.