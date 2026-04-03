Deportes Nacional | Central Español | Jorge Bava

por el apertura

Nacional cayó 1 a 0 frente a Central Español en el Gran Parque Central

Jorge Bava iba por su tercera victoria al hilo desde que se hizo cargo del plantel de Nacional tras la salida de Jadson Viera, pero no fue posible.

Central se llevó los tres puntos.

 Enzo Santos / FocoUy
Nacional cayó 1 a 0 frente a Central Español. Un gol de Franco Muñoz le impidió al técnico tricolor, Jorge Bava, obtener su tercera victoria al hilo y asegurar tres puntos que le permiten seguir en carrera. El resultado no se lo estaría permitiendo. Los bolsos están terceros en el Torneo Apertura.

Por el otro lado, Central Español viene con 14 unidades en la tabla, dos menos que el tricolor, y mantienen chances y expectativas de mejorar.

NACIONAL:

Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Rogel y Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi y Gonzalo Carneiro; y Maximiliano Gómez.

DT: Jorge Bava

CENTRAL ESPAÑOL:

Rodolfo; Sander Navarro, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo y César Nunes o Juan Ignacio Dupont; Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz y Marcos Montiel; Máximo Alonso, Raúl Tarragona y Mariano Aguilera.

DT: Pablo de Ambrosio

Jueces: Javier Burgos asistido por Pablo Llarena y Héber Godoy. Esteban Guerra oficiará de cuarto juez. Leodán González y Richard Trinidad estarán en el VAR.

