Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026: ¿Quiénes lo hicieron en otras ediciones?

Comenzó una nueva edición del Mundial, y al igual que en el año 2010, el encuentro que dio el puntapié al mismo fue el choque de México ante Sudáfrica. Pese a ser la cuarta vez que los aztecas juegan el partido inaugural, es la primera vez que marcan el primer gol del certamen.
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Caras y Caretas Diario
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En esta edición 2026, Julián Quiñones de México, fue el primer futbolista en convertir un tanto en el Mundial. Fue en el minuto nueve de la primera parte, gracias a un gran remate de media distancia.
Por primera vez en la historia, la selección azteca es la primera vez que son los encargados del convertir el primer tanto del máximo certamen de selecciones.
¿Quiénes fueron los primeros goleadores de cada Mundial?
A continuación repasamos la selecta lista.
- Uruguay 1930 - Lucien Laurent (Francia vs México)
- Italia 1934 - Ernesto Belis (Argentina vs Suecia)
- Francia 1938 - Josef Gauchel (Alemania vs Suiza)
- Brasil 1950 - Ademir de Menezes (Brasil vs México)
- Suiza 1954 - Miloš Milutinovic (Yugoslavia vs Francia)
- Suecia 1958 - Oreste Corbatta (Argentina vs Alemania Fed.)
- Chile 1962 - Héctor Facundo (Argentina vs Bulgaria)
- Inglaterra 1966 - Pelé (Brasil vs Bulgaria)
- México 1970 - Dinko Dermendzhiev (Bulgaria vs Perú)
- Alemania 1974 - Paul Breitner (Alemania vs Chile)
- Argentina 1978 - Bernard Lacombe (Francia vs Italia)
- España 1982 - Erwin Vandenbergh (Bélgica vs Argentina)
- México 1986 - Alessandro Altobelli (Italia vs Bulgaria)
- Italia 1990 - François Oman-Biyik (Camerún vs Argentina)
- EEUU 1994 -Jürgen Klinsmann (Alemania vs Bolivia)
- Francia 1998 - César Sampaio (Brasil vs Escocia)
- Corea-Japón 2002 - Papa Bouba Diop (Senegal vs Francia)
- Alemania 2006 - Philipp Lahm (Alemania vs Costa Rica)
- Sudáfrica 2010 - Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica vs México)
- Brasil 2014 - Marcelo (Brasil vs Croacia)
- Rusia 2018 - Yuri Gazinskyi (Rusia vs Arabia Saudita)
- Qatar 2022 - Enner Valencia (Ecuador vs Qatar)