Mundial récord: la increíble marca que superó Mbappé para pasar a la historia

Kylian Mbappé disputó su primer Mundial en el 2018 dónde jugó tres partidos marcando 4 goles. Ya para el 2022 llegó como una de las figuras de la selección, anotando ocho tantos en lo que fue el subcampeonato. En este Mundial, Mbappé pasó a la historia luego de marcar 10 goles siendo el goleador de la edición y transformándose en el máximo goleador de la historia.