Mundial récord: la increíble marca que superó Mbappé para pasar a la historia

España se coronó campeón de esta nueva edición del Mundial, edición que quedó marcada por la ruptura de varios récords. Al de Unai Simón, que se transformó en el golero con mayor cantidad de minutos sin recibir goles, se le suma que Kylian Mbappé se transformó en el goleador histórico.
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Con sus dos goles ante Inglaterra, el futbolista francés llegó a 22 goles en los mundiales, y de esta manera se transformó en el máximo goleador en la historia del torneo, superando los 21 tantos de Lionel Messi. Mbappé tiene tres mundiales disputados, y seguramente su marca se siga ampliando.
Casualmente, en esta edición, Lionel Messi había roto la marca de Miroslav Klose (con 16 goles) pero su récord duró algunos partidos debido a que el futbolista del Real Madrid logró volver a quebrar esa marca.
Kylian Mbappé disputó su primer Mundial en el 2018 dónde jugó tres partidos marcando 4 goles. Ya para el 2022 llegó como una de las figuras de la selección, anotando ocho tantos en lo que fue el subcampeonato. En este Mundial, Mbappé pasó a la historia luego de marcar 10 goles siendo el goleador de la edición y transformándose en el máximo goleador de la historia.