Canal 5 transmitió el Mundial sin generar gastos extra y con audiencias récord

Para concretar la transmisión, Antel actuó como socio estratégico de Canal 5 gracias a su experiencia en la adquisición de derechos deportivos. Además, la empresa pública permitió que sus clientes vieran los partidos de Uruguay a través de Antel TV sin consumir datos móviles.

Hoffmann explicó que también se cuidó que los aportes realizados por los organismos públicos no superaran los niveles de inversión efectuados en el Mundial anterior, salvo casos puntuales vinculados a nuevas condiciones de competencia.

Más de un millón de personas siguieron a Uruguay

La presidenta del Secan calificó el balance como "extremadamente positivo" y destacó que el proyecto buscó garantizar que cualquier ciudadano, en cualquier punto del país, pudiera acceder al Mundial sin barreras económicas ni tecnológicas.

Antes del inicio del torneo, una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana ya mostraba que más del 80% de los uruguayos respaldaba la compra de los derechos de transmisión.

Los resultados de audiencia también respaldaron la iniciativa. El encuentro entre Uruguay y España reunió a 1.150.000 espectadores, mientras que la final entre Argentina y España alcanzó un pico de 36 puntos de rating en hogares.

En total, Canal 5 emitió 33 partidos, incluyendo todos los encuentros de la selección uruguaya, las semifinales y la final, además de mantener altos niveles de audiencia en los programas especiales vinculados al campeonato.

El éxito abre la puerta a nuevos eventos deportivos

Canal 5 transmitió el Mundial sin generar gastos extra para el Estado, permitió el acceso gratuito a todos los uruguayos y logró audiencias récord durante el torneo.

Tras la experiencia del Mundial, Hoffmann señaló que el desempeño obtenido obliga a repensar el lugar del deporte dentro de la programación del canal público.

En ese marco, confirmó que ya se analiza la posibilidad de participar en la cobertura de los Juegos Olímpicos de 2028, aunque aclaró que cualquier decisión se tomará "siendo muy responsables con el manejo de los dineros públicos".

La jerarca también destacó el trabajo del equipo que llevó adelante la cobertura, integrado por periodistas del área de Deportes de Canal 5, profesionales de otros medios públicos, productores, relatores y técnicos, conformando un plantel diverso que, según afirmó, estuvo a la altura de un evento de alcance mundial.