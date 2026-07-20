Oficial: el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones y Uruguay será una de las sedes

El cupo para el Mundial se sigue expandiendo

La gran novedad que tendrá la edición centenaria del máximo evento de selecciones, es que la misma contará con la presencia de 64 selecciones disputando el torneo. El cupo se vuelve a expandir luego de que en la edición 2026 participaron 48 selecciones del torneo.

Actualmente son 211 las federaciones que están afiliadas a la FIFA en las diferentes confederaciones, por lo que este aumento de cupos hará que más del 30% de las mismas participen del Mundial 2030.