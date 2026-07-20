Oficial: el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones y Uruguay será una de las sedes

No pasaron 48 horas de que el Mundial 2026 terminó con la consagración de la selección española como campeona, que ya se comienza a prepara el próximo Mundial. Este lunes, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que contará con 64 selecciones y Uruguay será una de las sedes.
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En lo será la edición centenaria del torneo, habrá seis sedes. Las principales serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay contarán con la disputa de un grupo en cada uno de esos países.
De esta manera, nuestro país volverá a ser sede de un Mundial, algo que no sucedía desde 1930 en dónde la celeste se quedó con el trofeo al derrotar a Argentina.
El cupo para el Mundial se sigue expandiendo
La gran novedad que tendrá la edición centenaria del máximo evento de selecciones, es que la misma contará con la presencia de 64 selecciones disputando el torneo. El cupo se vuelve a expandir luego de que en la edición 2026 participaron 48 selecciones del torneo.
Actualmente son 211 las federaciones que están afiliadas a la FIFA en las diferentes confederaciones, por lo que este aumento de cupos hará que más del 30% de las mismas participen del Mundial 2030.