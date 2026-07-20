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Mundial | Mbappé |

los destacados

¿Quiénes se quedaron con las distinciones individuales del Mundial?

Rodri, de España, fue elegido el mejor jugador del Mundial mientras que Kylian Mbappé fue el máximo goleador del torneo.

Las distinciones individuales del Mundial.
Las distinciones individuales del Mundial. FIFA
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El Mundial llegó a su final, con la consagración de España que se alzó con el segundo título de este torneo en su historia. Durante la premiación, además de la entrega del trofeo a la selección española, la FIFA otorgó los premios individuales a los jugadores más destacados del torneo.

Según la FIFA, el mediocampista de España, Rodri, fue elegido como el mejor jugador de todo el torneo, alzándose con el Balón de Oro. El Balón de Plata fue para Lionel Messi mientras que Kylian Mbappé se quedó con el Balón de Bronce.

El francés además, obtuvo la Bota de Oro como el máximo goleador del torneo con 10 goles, dos más que Lionel Messi. Por otro lado, la selección de Holanda se quedó con el premio fair play del Mundial.

Pau Cubarsi, zaguero español de 19 años que juega en el Barcelona, se alzó con el premio al mejor jugador jóven del torneo. El futbolista fue una de las piezas fundamentales en una defensa que recibió tan sólo un gol. En esta línea, se premió también a Unai Simón con el premio al mejor golero del Mundial.

Distinciones individuales del Mundial

Mejor jugador

  1. Rodri
  2. Lionel Messi
  3. Kylian Mbappé

Máximo goleador

  1. Kylian Mbappe (10 goles)
  2. Lionel Messi (8 goles)
  3. Erlin Haaland y Jude Bellingham (7 goles)

Mejor jugador joven

  1. Pau Cubarsi

Mejor golero

  1. Unai Simon

Fair Play

  1. Países Bajos

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