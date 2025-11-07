Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Miramar Misiones | Clausura |

Despedida con sonrisa

Racing venció a Miramar Misiones y cerró una campaña histórica

Esteban da Silva y Facundo González marcaron los goles en el triunfo de Racing ante el cebrita, por la última fecha del Torneo Clausura.

Esteban da Silva, autor del primer gol de Racing.

 Foto: Racing
Se abrió la última fecha del Torneo Clausura, en dónde Racing venció por 2 a 0 a Miramar Misiones en el Parque Palermo. Para el cervecero significó el cierre de una campaña histórica, logrando el récord de puntos en la tabla Anual.

La balanza se inclinó muy tempranamente, ya que en apenas 3 minutos, Miramar Misiones quedó con diez jugadores debido a una fuerte entrada de Axel Pandiani contra Juan Pablo Bosca, que revisión en el VAR mediante, culminó con la expulsión del lateral.

Por si eso fuera poco, a los diez minutos, Esteban da Silva ganó en velocidad, y al quedar mano a mano con el golero, definió cruzado para marcar el primer gol de Racing y hacer el encuentro cuesta arriba para los locales.

En la segunda mitad, nuevamente la velocidad del volante cervecero fue clave. Esta vez ingresó al área dónde fue derribado, por lo que Kevin Fontes marcó penal. Facundo González, con un remate potente al medio del arco, fue el encargado de convertir el segundo gol para el triunfo de la visita.

Racing cerró el año con una alegría y llegando a un récord de puntos en la Tabla Anual, alcanzando 53 unidades en el año, un punto más que lo obtenido bajo la conducción de Eduardo Espinel. Por su parte, Miramar Misiones ya piensa en lo que será la temporada que viene en dónde irá en busca de retornar al círculo de privilegio.

Miramar Misiones

Marcos Ferreira Pírez, Andrés Olivera, Enzo Siri (74′ Federico Alonso), Pablo López, Paul Ortíz (46′ Mauricio Gómez), Nicolás Latorre (46′ Agustín Rodríguez), Óscar Díaz, Áxel Pandiani, Facundo Silvera (46′ Fabricio Tirado), Sebastián Da Silva, Ayrton Castro (74′ Silvio López)

DT: Bernardo Giordano

Racing

Lautaro Amadé, Felipe Álvarez, Gastón Bueno (83′ Yuri Oyarzo), Martín Ferreira, Guillermo Cotugno, Facundo González, Juan Bosca, Diego Cheuquepal (56′ Thiago Espinosa), Franco Suárez (71′ Bautista Tomatis), Esteban Da Silva (83′ Alejandro Severo), Iván Manzúr (46′ Anderson Rodríguez)

DT: Cristian Chambian

