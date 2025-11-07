Racing venció a Miramar Misiones y cerró una campaña histórica

En la segunda mitad, nuevamente la velocidad del volante cervecero fue clave. Esta vez ingresó al área dónde fue derribado, por lo que Kevin Fontes marcó penal. Facundo González, con un remate potente al medio del arco, fue el encargado de convertir el segundo gol para el triunfo de la visita.

Racing cerró el año con una alegría y llegando a un récord de puntos en la Tabla Anual, alcanzando 53 unidades en el año, un punto más que lo obtenido bajo la conducción de Eduardo Espinel. Por su parte, Miramar Misiones ya piensa en lo que será la temporada que viene en dónde irá en busca de retornar al círculo de privilegio.

Miramar Misiones

Marcos Ferreira Pírez, Andrés Olivera, Enzo Siri (74′ Federico Alonso), Pablo López, Paul Ortíz (46′ Mauricio Gómez), Nicolás Latorre (46′ Agustín Rodríguez), Óscar Díaz, Áxel Pandiani, Facundo Silvera (46′ Fabricio Tirado), Sebastián Da Silva, Ayrton Castro (74′ Silvio López)

DT: Bernardo Giordano

Racing

Lautaro Amadé, Felipe Álvarez, Gastón Bueno (83′ Yuri Oyarzo), Martín Ferreira, Guillermo Cotugno, Facundo González, Juan Bosca, Diego Cheuquepal (56′ Thiago Espinosa), Franco Suárez (71′ Bautista Tomatis), Esteban Da Silva (83′ Alejandro Severo), Iván Manzúr (46′ Anderson Rodríguez)

DT: Cristian Chambian