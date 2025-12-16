Ranking Conmebol: ¿Cuál de los dos grandes está mejor ubicado?

Nacional desciende

Por su parte, el Club Nacional de Football sufrió un retroceso de dos posiciones, pasando del 6° al 8° puesto en la tabla general. Esta caída se atribuye directamente a su desempeño en la Copa Libertadores 2025, donde el equipo tricolor no logró superar la fase de grupos y finalizó último en su serie.

Nacional acumula un puntaje total de 5521, inferior a los 5749.6 del ranking anterior. Si bien su puntaje "Histórico" se mantuvo en 2420.4, su rendimiento reciente ("Performance") disminuyó significativamente de 3329.2 a 3100.6.

El club tricolor fue superado por dos equipos brasileños, Atlético Mineiro (5949.2 puntos) y Sao Paulo (5631.5), que ahora se ubican en el 6° y 7° lugar, respectivamente.