Ranking Conmebol: ¿Cuál de los dos grandes está mejor ubicado?

El ranking de clubes de la CONMEBOL para la temporada 2026 ratifica a Peñarol en una posición de privilegio continental, mientras que Nacional experimenta un descenso debido a su rendimiento en la última Copa Libertadores. Un total de 13 equipos uruguayos figuran en la clasificación, cuyo sorteo para las copas de 2026 está a la vuelta de la esquina.
Peñarol sólido en el top 5
Peñarol ha logrado mantener su estatus entre los equipos más destacados del continente, conservando el quinto puesto que ya ocupaba en el ranking de 2025. El club aurinegro registra un puntaje total de 6029.4, mostrando una ligera mejora en su "Performance" reciente (3165 puntos frente a 3004.5 del año anterior), que compensa el puntaje "Histórico" de 2864.4.
El Top 5 del continente lo lidera el brasileño Palmeiras (puesto 1), seguido por Flamengo, River Plate, Boca Juniors y, cerrando este grupo de élite, el club carbonero.
Nacional desciende
Por su parte, el Club Nacional de Football sufrió un retroceso de dos posiciones, pasando del 6° al 8° puesto en la tabla general. Esta caída se atribuye directamente a su desempeño en la Copa Libertadores 2025, donde el equipo tricolor no logró superar la fase de grupos y finalizó último en su serie.
Nacional acumula un puntaje total de 5521, inferior a los 5749.6 del ranking anterior. Si bien su puntaje "Histórico" se mantuvo en 2420.4, su rendimiento reciente ("Performance") disminuyó significativamente de 3329.2 a 3100.6.
El club tricolor fue superado por dos equipos brasileños, Atlético Mineiro (5949.2 puntos) y Sao Paulo (5631.5), que ahora se ubican en el 6° y 7° lugar, respectivamente.