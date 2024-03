Recoba dejó más dudas que certezas: se refirió a temas personales que afectan al equipo

Recoba y los temas personales

El ídolo y entrenador de los tricolores, explicó que luego del partido contra Progreso había decidido no hablar puesto que “No habían sido personalmente días muy buenos para mí, eso lo sentí yo y también lo sentí en el equipo...no fue un partido que lo disfrutamos como he disfrutado hasta ahora, pero bueno, son esos días o semanas que a veces las coas no caminan o que no van como uno quisiera y preferí no hablar” expresó Recoba. El técnico de Nacional dijo que el partido contra Progreso no lo había dejado “contento, pero pasamos raya. Hemos jugado peor e igual hemos ganado” comentó.

En otro pasaje de la conferencia de prensa volvió a referirse a su situación personal: “Uno cuando no está bien por muchos factores, no ayuda tampoco a lo que es el grupo de jugadores, pero bueno esto es la vida y tenemos que seguir para delante”, remarcó.

Y también dijo que la semana previa al ultimo partido había sido una “semana rara, de confusión, yo no me sentía bien tampoco y no nos salieron bien las cosas”. “Yo no me sentía bien, y no estaba bien, esto sigue. Vamos hacia adelante y como te digo, el viernes hay tres resultados posibles, nosotros vamos por la victoria” comentó el entrenador de Nacional.