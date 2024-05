Recoba y el partido ante Racing: "Sabemos que no hay mañana para nosotros"

Consultado que espera para el partido del viernes ante Racing el Chino declaró: "Que no nos sorprenda. Nosotros tenemos un plantel muy bueno. Racing tiene un buen plantel, está con la doble competencia como nosotros. No se qué podrá plantear el entrenador. Sí lo que yo sé es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a llegar con la mayoría de los jugadores a la orden, menos Renzo Sánchez y Thiago Helguera. No tenemos margen de error. Lo único que espero, es que a diferencia del partido con Cerro, tengamos una energía mayor, un cambio más. Eso se los dije a ellos. Ganamos, por muchos momentos controlamos el partido, pero nos faltó un poco de energía. Ahí es cuando no te critican por la no rotación, porque cuando no rotás tenés que rotar, y cuando rotás no lo tenés que hacer. Yo creo que se sintió un poquito en la parte física. El viernes trataré de elegir a los mejores, sabiendo que los que juegan tienen que pensar solamente en el viernes. Después tenemos tiempo de pensar en el martes. Son fundamentales las dos, pero antes que el martes está el viernes, tenemos que ganar para seguir teniendo chances.