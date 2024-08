Rezo por vos Juan

El panorama no es para nada positivo lamentablemente para Juan. En la noche de ayer, Nacional sacó otra vez un comunicado junto al Hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo.

"El paciente Juan Manuel Izquierdo sigue internado en la unidad de terapia intensiva desde el 22 de agosto, dependiente de ventilación mecánica, con cuadro neurológico crítico"

En estas próximas horas los médicos verán los pasos a seguir y esperaremos el informe diario que da el hospital desde San Pablo.

Nacional sigue sin entrenar

Acá en Montevideo, sus compañeros y amigos decidieron no entrenar en la ciudad deportiva de Los Céspedes, obviamente el clima no es el apropiado para entrenar y para concentrarse. El presidente de Nacional Alejandro Balbi declaró: "El plantel está destruimos, no estamos en condiciones de jugar".

En momentos como este, decimos que el fútbol pasa a segundo plano. Pero la realidad, en este momento, el fútbol está en tercer o cuarto plano. Primero está la salida de Izquierdo, segundo su familia, su mujer, sus hijos y así podría seguir enumerado cosas, para que se vea que el fítbol no es lo importante, ni cuando se juega, ni como se juega.

Ya por terminar esta columna, esperando que la de mañana sea mucho más positiva. Siempre con respeto hacia el jugador y hacia la familia, los tendremos informados.