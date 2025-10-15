Ricardo Vairo: "No sé qué más le podemos pedir a Nacional"

Mientras bajan las aguas en la interna, este miércoles el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, brindó una conferencia de prensa en el Gran Parque Central. Según dijo el mandatario tricolor, esta fue la "la mejor forma de canalizar todas las preguntas" que tenían los medios de comunicación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El presidente de Nacional, hizo mención al empate sin goles ante Danubio, partido que a su entender "no fue bueno" el primer tiempo, y en la segunda mitad "salió a tratar de tener otro protagonismo, pero a los cinco minutos nos quedamos con un jugador menos en una cancha que históricamente es difícil".
“Me resulta difícil de entender cómo de un equipo que va primero en la Anual, el más goleador del torneo y el menos vencido, siempre se hable del mal funcionamiento. O que los goles son por individualidades. Evidentemente hay un funcionamiento, más allá de que por momentos no logramos una consistencia a lo largo de todo el partido”, apuntó contra las críticas.
Aseguró que él es de "mirar el medio vaso lleno", destacando que el elenco tricolor "está primero, debería tener siete puntos de ventaja, es el equipo más goleador y el menos goleado. No sé qué más le podemos pedir al equipo”.
Fallo del TAS y la venta de localías
Durante la conferencia de prensa, el presidente de Nacional manifestó tener la "expectativa" de que el fallo sobre sobre la sanción por la bengala náutica "pueda cambiarse", y que desde el entorno se mantienen "optimistas" a la espera de la resolución del TAS.
Vairo, habló además, respecto a las polémicas en torno a dónde oficiará como local Cerro ante los grandes. “Nacional no interfiere en ninguna localía. Cerro tenía un problema serio a principio de año, le pidió ayuda a Nacional y el propio Presidente de Cerro se mostró muy enojado con Peñarol en su momento”, sostuvo.