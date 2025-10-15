Ricardo Vairo: "No sé qué más le podemos pedir a Nacional"

Aseguró que él es de "mirar el medio vaso lleno", destacando que el elenco tricolor "está primero, debería tener siete puntos de ventaja, es el equipo más goleador y el menos goleado. No sé qué más le podemos pedir al equipo”.

Fallo del TAS y la venta de localías

Durante la conferencia de prensa, el presidente de Nacional manifestó tener la "expectativa" de que el fallo sobre sobre la sanción por la bengala náutica "pueda cambiarse", y que desde el entorno se mantienen "optimistas" a la espera de la resolución del TAS.

Vairo, habló además, respecto a las polémicas en torno a dónde oficiará como local Cerro ante los grandes. “Nacional no interfiere en ninguna localía. Cerro tenía un problema serio a principio de año, le pidió ayuda a Nacional y el propio Presidente de Cerro se mostró muy enojado con Peñarol en su momento”, sostuvo.