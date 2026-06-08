Fernando Pereira admitió dificultades para conectar con la ciudadanía pese a las reformas del gobierno

También remarcó iniciativas vinculadas al sistema de salud, reformas tributarias y medidas orientadas a fortalecer el empleo nacional. En ese sentido, defendió la aplicación del IVA a las compras realizadas a través de plataformas internacionales como Temu, al considerar que corrige una situación de inequidad respecto a los productos comercializados en el mercado uruguayo.

Sin embargo, Pereira señaló que los resultados de estas políticas no se han traducido en un mayor respaldo ciudadano. A su juicio, una de las principales explicaciones es la dificultad para comunicar adecuadamente los cambios impulsados. “Hay un problema de comunicación”, afirmó, tras señalar que muchas personas desconocen medidas que el Frente Amplio considera relevantes.

“Hay un problema de comunicación”

Como ejemplo mencionó la decisión de descartar el proyecto Neptuno y avanzar con alternativas como Casupá y nuevas obras de infraestructura hídrica. También destacó los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social, que permitirán que parte de los futuros jubilados puedan retirarse con las mismas condiciones anteriores a la reforma previsional. Asimismo, resaltó la creación de nuevas herramientas de protección para trabajadores unipersonales, que podrán acceder al seguro de paro, y la ampliación de las licencias parentales.

Para Pereira, el desafío central consiste en comprender por qué estas transformaciones no logran instalarse en la percepción pública. Según explicó, el Frente Amplio se encuentra analizando esa situación a través de estudios y del contacto cotidiano con la población. “Si estamos fallando, lo peor que podemos hacer es taparnos los oídos y los ojos”, concluyó, al plantear la necesidad de revisar las estrategias políticas y comunicacionales para acercar la gestión gubernamental a la ciudadanía.