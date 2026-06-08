"No identificaron el riesgo": Chasquetti cuestionó la respuesta del gobierno al caso de la camioneta

Según Chasquetti, la principal falencia fue la incapacidad para identificar tempranamente el riesgo que representaba el asunto. A su juicio, las primeras respuestas oficiales demostraron que no existió una adecuada comprensión de la sensibilidad pública que podía generar el tema.

Dificultades para gestionar "situaciones de tensión"

“El gobierno tiene graves problemas para manejar situaciones de tensión, no hablo de crisis, hablo de situaciones de tensión, o sea, que el manejo de las crisis a nivel gubernamental exige mucha claridad, mucha claridad, un conjunto de definiciones que este gobierno no las tiene”, explicó durante la entrevista. A su juicio, una de las principales exigencias en estos escenarios es actuar con rapidez, brindar información completa y mantener una comunicación coherente entre los distintos actores involucrados.

El politólogo señaló que cuando se presentan episodios que pueden generar cuestionamientos o dudas en la opinión pública, resulta fundamental que exista una estrategia clara para explicar los hechos y anticipar posibles interrogantes. De lo contrario, advirtió, la discusión pública puede prolongarse y generar nuevas controversias. "Por ejemplo, cuando hay situaciones de tensión o de crisis, es importante que el gobierno tenga una sola voz, y que el gobierno identifique rápidamente el peligro y el riesgo del evento", dijo.

"No habían entendido el riesgo"

En su análisis, uno de los aspectos más relevantes fue la demora en dimensionar el impacto que podía tener el tema. Consideró que las primeras respuestas oficiales reflejaron que no se había identificado plenamente el riesgo político y comunicacional asociado al caso. "Yo creo que lo primero que ocurrió acá es que no identificaron el peligro. Incluso las declaraciones qué hace el sábado, cuando dice yo veo un descuento y me tiro de cabeza, es un poco un chiste. Eso da la prueba que no habían entendido el riesgo que estaban tomando, sobre todo Orsi no había entendido".

Asimismo, sostuvo que las explicaciones brindadas inicialmente no incluyeron todos los antecedentes relacionados con el vehículo, lo que permitió que posteriormente surgieran nuevos elementos que ampliaron la discusión pública. Para Chasquetti, una exposición más completa desde el inicio podría haber contribuido a reducir las especulaciones y ordenar el debate.