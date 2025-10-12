Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Tabla Anual |

clausura

Nacional no pudo superar a Danubio y perdió la oportunidad de acortar distancias

Los de Nacional iban por sellar su supremacía en la tabla Anual frente a un Danubio ya afuera de las competencias internacionales; pero no pudieron.

Nacional empata en Jardines.

Nacional necesitaba ganar para aprovechar el traspié de Peñarol el pasado sábado -el aurinegro empató con Miramar Misiones- y mantener la ventaja en la Tabla Anual. Pero no le salió bien. Danubio procura sumar puntos aunque ya está afuera de las competencias internacionales.

DANUBIO:

Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Luis Leandro Sosa, Mateo Peralta, Lucas Sanseviero, Matías González, Ignacio Pais, Camilo Mayada, Luis Femia y Sebastián Fernández.

Director técnico: Gustavo Matosas.

Suplentes: Kevin Martínez, Ignacio Pintos, Renzo Rabino, Jairo Amaro, Santiago Romero, Joaquín Fernández, Valentín Sánchez, Sergio Núñez, Michael López y Guilherme Brandao.

NACIONAL:

Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Christian Ebere y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Pablo Peirano.

Suplentes: Bonilla, Hayen Palacios, Paolo Calione, Viera, Juan Pablo Patiño, Rómulo Otero, Mauricio Pereyra, Lucas Villalba, Gonzalo Carneiro y Nicolás López.

Juez: Leodan González, asistido por Horacio Ferreiro y Sebastián Silvera. Cuarto árbitro: Esteban Guerra. VAR: Jonhatan Fuentes y Alberto Píriz.

