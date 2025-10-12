Nacional necesitaba ganar para aprovechar el traspié de Peñarol el pasado sábado -el aurinegro empató con Miramar Misiones- y mantener la ventaja en la Tabla Anual. Pero no le salió bien. Danubio procura sumar puntos aunque ya está afuera de las competencias internacionales.
Nacional no pudo superar a Danubio y perdió la oportunidad de acortar distancias
Los de Nacional iban por sellar su supremacía en la tabla Anual frente a un Danubio ya afuera de las competencias internacionales; pero no pudieron.