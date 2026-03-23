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Deportes Torneo Competencia | Segunda División |

Paysandú y Tacuarembó con fecha libre

River Plate y Rentistas igualaron en el cierre de la segunda fecha del Torneo Competencia

Cerrito lidera la Serie A del Torneo Competencia de la Segunda División, mientras que Oriental, Colón y Plaza Colonia hacen lo propio en la Serie B.

River Plate y Rentistas igualaron por el Torneo Competencia.

River Plate y Rentistas igualaron por el Torneo Competencia.

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Con el empate a uno entre River Plate y Rentistas en el Parque Saroldi, finalizó la segunda fecha del Torneo Competencia de la Segunda División en dónde Cerrito lidera en solitario una de las series mientras que en la otra aparecen tres equipos como líderes.

Por la serie A, Cerrito debutó en el campeonato con victoria al vencer como local a Atenas de San Carlos. Por esa misma serie, igualaron Fénix ante La Luz y Uruguay Montevideo frente a Huracán. Tuvo fecha libre Tacuarmebó.

En la Serie B, Oriental y Colón que venían de dar la sorpresa igualaron entre sí sin goles y comparten liderazgo con Plaza Colonia que derrotó a Miramar Misiones. Además, fue igualdad entre River Plate y Rentistas. Paysandú fue el equipo que no jugó esta fecha.

Segunda fecha del Torneo Competencia

Resultados

  • Cerrito 3-1 Atenas
  • Uruguay Montevideo 1-1 Huracán
  • Fénix 0-0 La Luz
  • Miramar Misiones 0-2 Plaza Colonia
  • Oriental 0-0 Colón
  • River Plate 1-1 Rentistas

Posiciones

Serie A

  1. Cerrito - 3
  2. Huracán - 2
  3. Uruguay Montevideo - 2
  4. Fénix - 2
  5. La Luz - 2
  6. Atenas - 1
  7. Tacuarembó - 1

Serie B

  1. Oriental - 4
  2. Colón - 4
  3. Plaza Colonia - 4
  4. Rentistas - 2
  5. River Plate - 1
  6. Miramar Misiones - 0
  7. Paysandú - 0

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