Con el empate a uno entre River Plate y Rentistas en el Parque Saroldi, finalizó la segunda fecha del Torneo Competencia de la Segunda División en dónde Cerrito lidera en solitario una de las series mientras que en la otra aparecen tres equipos como líderes.
Paysandú y Tacuarembó con fecha libre
River Plate y Rentistas igualaron en el cierre de la segunda fecha del Torneo Competencia
Cerrito lidera la Serie A del Torneo Competencia de la Segunda División, mientras que Oriental, Colón y Plaza Colonia hacen lo propio en la Serie B.