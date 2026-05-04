El Torneo Competencia llegó a su final y el próximo fin de semana comenzará la fase regular de la Segunda División. Con un insólito gol en contra, Fénix se impuso ante Oriental de La Paz por la mínima y de esta manera aseguró un lugar en los playoffs.
primera copa del año a Capurro
Con un insólito gol en contra, Fénix obtuvo el Torneo Competencia
El elenco de Capurro ganó el primer trofeo de la temporada de la Segunda División, al vencer por la mínima a Oriental y aseguró un lugar en los playoffs.