Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Torneo Competencia | Segunda División | oriental

primera copa del año a Capurro

Con un insólito gol en contra, Fénix obtuvo el Torneo Competencia

El elenco de Capurro ganó el primer trofeo de la temporada de la Segunda División, al vencer por la mínima a Oriental y aseguró un lugar en los playoffs.

Fénix campeón del Torneo Competencia.

Fénix campeón del Torneo Competencia.

 @SegundaAUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Torneo Competencia llegó a su final y el próximo fin de semana comenzará la fase regular de la Segunda División. Con un insólito gol en contra, Fénix se impuso ante Oriental de La Paz por la mínima y de esta manera aseguró un lugar en los playoffs.

Fue un encuentro que comenzó parejo, con ambos equipos midiéndose, pero a los 28 minutos el trámite se iba a quebrar. Nicolás Kozlovsky cometió una infracción en la puerta del área, el árbitro Andrés Martínez lo amonestó pero tras el llamado del VAR decidió expulsarlo, dejando a Oriental con diez hombres.

Desde ese momento, el elenco de Capurro creció en el encuentro y se hizo dueño del juego y de las situaciones. Si bien llegó con claridad, no logró ser efectivo en los últimos metros de la cancha.

Cuando el partido parecía irse al alargue, una pelota sencilla cayó en el área del elenco paceño, Christian Paiva quiso dejarla con el pecho para su arquero pero el pase no fue nada bueno y se terminó metiendo dentro del arco.

Embed

Con este insólito gol en contra, Fénix se quedó con el Torneo Competencia que lo coloca de manera directa en los playoffs por el ascenso.

Fénix

Nahuel Suárez, Esteban González (83’ Alex Silva), Andrés Barboza, Guillermo Pereira, Diego Rosa, Nicolás Pietro (73’ Lucas Goberville), Gonzalo Andrada, Matías Cabrera (65’ Axel Pérez), Nahuel De Armas, Sebastián Demarco (83’ Alan Acevedo) y Gastón Colman.

DT: Carlos Canobbio.

Oriental

Adriel Da Silva, Angelo Gabrielli (78’ Christian Paiva), Nicolás Kozlovsky, Nicolás Rodríguez, Benjamín Núñez, Claudio Inella, Lautaro Ultra (78’ Enzo Vlaeminch), Renato Alexandrinho (89’ Martín Vallejo), Facundo Briñón (89’ Julio Caballero), Cristian Franco (32’ Kaue Marqués) y Matías Rigoleto.
DT: Darío Flores.

Temas

Te puede interesar