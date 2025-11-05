Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Ruglio | Nacional | Peñarol

disparó con todo

Ruglio tras conferencia de Nacional: "Si te llevas bien con AUF y CONMEBOL te ayudan"

"No sabemos si la ayuda es solo económica o si también involucra a los árbitros, la Mesa Ejecutiva, los tribunales y los demás estamos del fútbol", planteó.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Utilizando el estado de WhatsApp, la máxima autoridad de Peñarol aseguró que escuchó "atentamente" la conferencia de prensa en la cual "dijeron con claridad que si te llevas bien con AUF y CONMEBOL te ayudan, y si criticás no".

Ruglio fue más allá, y planteó la discusión sobre si las "ayudas" para los tricolores, son "solo económicas o si también involucra a los árbitros, la Mesa Ejecutiva, los tribunales y los demás estamos del fútbol".

"Ya saben todos los clubes, a partir de hoy, el que no critica y se lleva bien juega con y sus rivales con 10. Prefiero jugar con 10", cerró Ignacio Ruglio.

