Vairo salió al cruce de Ruglio: "Peñarol está continuamente con agresiones y relatos falsos"

Vairo con los tapones de punta

Y quien comenzó respondiendo fue el presidente albo, quien hizo referencia a la decisión del club de apartarse de Peñarol en la pelea por el porcentaje que ambos deben recibir por el nuevo contrato de los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

“La directiva de Nacional fue muy clara y estuvo de acuerdo por unanimidad. Y si bien hubo una intención y compartimos objetivos y estrategias, es muy difícil para nosotros hacerlo cuando del otro lado Peñarol está continuamente con agresiones o instalando relatos que están lejos de la realidad y se hace difícil generar un clima de armonía para avanzar”, dijo Vairo.

“La voz del presidente de Peñarol es Peñarol y tanto la mía como la de Flavio es la de Nacional y entendemos que no están dadas las condiciones para poder avanzar, por eso entendimos que debemos avanzar de forma paralela”, agregó.

Y continuó; "Nacional mantendrá siempre una línea de respeto, pero lo que no se puede aceptar son agresiones o relatos falsos de parte de otros clubes".

Señaló que la directiva “fue muy clara” y que el club “no entrará en provocaciones”, aunque defenderá su posición “con firmeza y argumentos”.

Ampliando sobre las diferencias con Peñarol, dijo que “viene fustigando en varios temas, no solo en el del arbitraje, y también instalando relatos”. “En Nacional tenemos una postura histórica de apoyo a las instituciones, en el acuerdo o en el disenso, y cuando no estamos de acuerdo hablamos donde tenemos que hablar”, manifestó.

“Me preocupa no tanto contestar estos temas, sino que muchas partes de la prensa tampoco lo hace. Cuando se habló del arbitraje se habló de temas de dictadura y cosas que están totalmente desenfrenadas”, señaló, y recordó que “de los últimos 12 torneos Nacional ganó dos” y que “hubo 36 clásicos sin que le cobraran un penal a Nacional”.

Perchman y su postura

Por su parte, el vicepresidente Flavio Perchman se refirió a la actualidad deportiva y a un reciente conflicto con Defensor Sporting por el precio de las entradas.

“Hasta ahora, que estamos en noviembre, no ha sido un buen año deportivo, pero las chances están intactas y el objetivo está ahí. Hace dos años no participamos de las finales del Uruguayo y se nos ha estirado un poco la definición de la Anual para ser campeones que es el objetivo de todos. Tenemos las chances intactas. Esto no termina hasta que termina. Después si somos campeones va a haber un montón de cosas que van a quedar por el camino y si no, no va a ser un buen 2025. Tenemos la fe intacta en que vamos a hacer muy buenas finales”.

Sobre el conflicto con los violetas por el precio de las entradas fue claro: “Habíamos acordado un precio para las entradas en el Franzini y ese acuerdo no se cumplió”, denunció, señalando que Nacional “siempre actúa de buena fe”.