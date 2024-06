Se acabó la espera: este fin de semana vuelve la Primera Amateur

El Torneo Apertura dividió a los equipos en cinco series, teniendo en cada fecha dos partidos interzonales (A vs B y C vs D) ya que el grupo E cuenta con seis equipos participantes, uno más que el resto de los grupos. Los mejores cuatro punteros accederán a las semifinales, mientras que los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros, accederán al Torneo Clausura.