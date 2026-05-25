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Política Unesco | inteligencia artificial |

Inteligencia Artificial

Uruguay y Unesco lanzan alianza clave para regular la IA sin frenar la innovación

El nuevo ámbito de Unesco busca el equilibrio inteligente entre proteger los derechos ciudadanos e impulsar la innovación digital y empresarial.

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En un esfuerzo conjunto por liderar el debate sobre el futuro tecnológico de la región, la Unesco presentó formalmente en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial. Este nuevo espacio multisectorial reunirá a corporaciones de todos los tamaños con reguladores y organismos estatales, con el objetivo de diseñar e implementar prácticas éticas en el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Un equilibrio inteligente: Regulación sin asfixia tecnológica

El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, enfatizó que el desafío actual de Uruguay no radica en debatir si se debe regular, sino en cómo hacerlo de manera eficiente.

"Una regulación 'hiperprecavida' puede detener la productividad y la innovación. Eso no es lo que queremos. Uruguay busca un equilibrio inteligente: la meta no es prohibir, sino proteger los derechos ciudadanos y la ética de los datos sin asfixiar la innovación local ni comprometer la soberanía digital". — Pablo Siris, Director Nacional de Telecomunicaciones.

Por su parte, Cristina Zubillaga, directora de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Comunicación y el Conocimiento (Agesic), celebró la instalación del consejo y adelantó un paso clave para la democracia digital: próximamente se habilitará una plataforma de participación ciudadana destinada a recoger visiones de toda la sociedad civil sobre la regulación de la IA y sus mecanismos de gobernanza.

Educación y equidad de género: Los pilares del pensamiento crítico

El despliegue de la IA también plantea profundos desafíos en las aulas. Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, destacó que la institución lleva 19 años promoviendo el pensamiento crítico en los entornos digitales y que la IA ya forma parte de esta estrategia.

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