En un esfuerzo conjunto por liderar el debate sobre el futuro tecnológico de la región, la Unesco presentó formalmente en Uruguay la integración del Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial. Este nuevo espacio multisectorial reunirá a corporaciones de todos los tamaños con reguladores y organismos estatales, con el objetivo de diseñar e implementar prácticas éticas en el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Inteligencia Artificial
Uruguay y Unesco lanzan alianza clave para regular la IA sin frenar la innovación
El nuevo ámbito de Unesco busca el equilibrio inteligente entre proteger los derechos ciudadanos e impulsar la innovación digital y empresarial.