Uruguay y Unesco lanzan alianza clave para regular la IA sin frenar la innovación

Por su parte, Cristina Zubillaga, directora de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Comunicación y el Conocimiento (Agesic), celebró la instalación del consejo y adelantó un paso clave para la democracia digital: próximamente se habilitará una plataforma de participación ciudadana destinada a recoger visiones de toda la sociedad civil sobre la regulación de la IA y sus mecanismos de gobernanza.

Educación y equidad de género: Los pilares del pensamiento crítico

El despliegue de la IA también plantea profundos desafíos en las aulas. Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, destacó que la institución lleva 19 años promoviendo el pensamiento crítico en los entornos digitales y que la IA ya forma parte de esta estrategia.