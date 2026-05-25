Triple homicidio en el Cerro: dos hombres y una mujer las víctimas

Sobre las 22:00 horas de este domingo, una brutal balacera en el Cerro de Montevideo dejó a tres jóvenes muertos. De acuerdo a la información primaria dos hombres y una mujer fueron asesinados. Los hombres aún no fueron identificados, mientras que la mujer tenía 35 años y antecedentes penales, según los primero datos que surgen de la investigación.