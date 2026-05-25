Triple homicidio en el Cerro: dos hombres y una mujer las víctimas

Sobre las 22:00 horas de este domingo, una brutal balacera en el Cerro de Montevideo dejó a tres jóvenes muertos. De acuerdo a la información primaria dos hombres y una mujer fueron asesinados. Los hombres aún no fueron identificados, mientras que la mujer tenía 35 años y antecedentes penales, según los primero datos que surgen de la investigación.
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Además, otras dos personas fueron heridas de gravedad. Uno fue baleado en las piernas y ya fue identificado; el otro recibió múltiples impactos de bala y está grave, sin identificar.
El hecho se dio en las calles Egipto y Estados Unidos, cercano al Hospital del Cerro.
En el lugar trabajaron policías del Departamento de Homicidios de la División de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo.
Incautaron un arma
La policía incautó al menos un arma de fuego en el lugar. Se trata de una pistola Glock modificada con cargador de 35 municiones, que fuera robada a la Policía años atrás.