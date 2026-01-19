Presidente de Guatemala declaró estado de sitio tras el asesinato de ocho policías

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

El mandatario guatemalteco manifestó en su mensaje a la nación: "No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala". De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".

"No negociamos con criminales", dijo presidente de Guatemala tras serie de motines

Según Arévalo de León, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.

"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", añadió.

El mandatario aclaró que la declaración del estado de sitio no alterará la "vida cotidiana" de la población ni la "movilidad de la población", más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el ámbito privado y público.

"Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción, que crecen en las sombras", apuntó Arévalo de León.