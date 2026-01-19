Presidente de Guatemala declaró estado de sitio tras el asesinato de ocho policías

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país, después de una oleada de violencia por parte de las pandillas, con motines en varias cárceles y una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad en las últimas horas.
La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.
Los atentados se registraron en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala y mantienen en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.
El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.
El mandatario guatemalteco manifestó en su mensaje a la nación: "No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala". De acuerdo al presidente, la estrategia "contra los criminales está teniendo éxito" y por ello "están desesperados".
"No negociamos con criminales", dijo presidente de Guatemala tras serie de motines
Según Arévalo de León, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y "en represalia a los exitosos operativos" este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.
"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", añadió.
El mandatario aclaró que la declaración del estado de sitio no alterará la "vida cotidiana" de la población ni la "movilidad de la población", más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el ámbito privado y público.
"Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción, que crecen en las sombras", apuntó Arévalo de León.