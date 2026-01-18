La pobre cobertura de algunos medios informativos uruguayos sobre la cumbre del Mercosur que selló el histórico acuerdo con la Unión Europea dejó mucha tela para cortar y varias polémicas en redes sociales. Algunos usuarios de X se quejaron de que los canales no pasaran el discurso completo del presidente Yamandú Orsi en un día trascendental para el bloque regional.
Pregunta de fin de semana
¿Por qué algunos canales no pasaron el discurso de Yamandú Orsi en el Mercosur?
