Política

Pregunta de fin de semana

¿Por qué algunos canales no pasaron el discurso de Yamandú Orsi en el Mercosur?

Las palabras de Yamandú Orsi en el histórico acuerdo del Mercosur y la Unión Europea no fueron noticia en algunos canales.

Yamandú Orsi habló en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.

Yamandú Orsi habló en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.
Por Redacción Caras y Caretas

La pobre cobertura de algunos medios informativos uruguayos sobre la cumbre del Mercosur que selló el histórico acuerdo con la Unión Europea dejó mucha tela para cortar y varias polémicas en redes sociales. Algunos usuarios de X se quejaron de que los canales no pasaran el discurso completo del presidente Yamandú Orsi en un día trascendental para el bloque regional.

Muchos uruguayos que esperaban ver el discurso del presidente en un evento de mucho peso político y económico para el país y la región se quedaron con las ganas porque los informativos se limitaron a poner entrevistas sobre el tema pero sin destacar las palabras de Yamandú Orsi.

Más Javier Milei que Orsi

Muchos usuarios de las redes sociales se quejaron incluso de que apareció más el presidente argentino, Javier Milei, que el mandatario uruguayo que tuvo palabras que fueron largamente aplaudidas por los asistentes a la firma del trascendental acuerdo.

Los comentarios daban para todos los gustos y colores. Los que hacían hincapié en la ideología política de los dueños de los canales, hasta los que criticaban la capacidad oratoria del presidente.

Lo que quedó claro es que no pasó desapercibida la ausencia del discurso de Yamandú Orsi en los informativos centrales.

La frutilla de la torta la pusieron los usuarios de X que acusaron a algunos medios de dar más difusión a las imágenes de la presencia del expresidente Lacalle Pou en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Punta del Este que a la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se concretó después de 26 años de gestión.

