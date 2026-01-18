¿Por qué algunos canales no pasaron el discurso de Yamandú Orsi en el Mercosur?

Los comentarios daban para todos los gustos y colores. Los que hacían hincapié en la ideología política de los dueños de los canales, hasta los que criticaban la capacidad oratoria del presidente.

Lo que quedó claro es que no pasó desapercibida la ausencia del discurso de Yamandú Orsi en los informativos centrales.

La frutilla de la torta la pusieron los usuarios de X que acusaron a algunos medios de dar más difusión a las imágenes de la presencia del expresidente Lacalle Pou en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Punta del Este que a la firma del histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se concretó después de 26 años de gestión.