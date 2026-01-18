Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Abel Hernández | regreso

Traigan a la bruja

Preocupación en Peñarol: Abel Hernández salió lesionado en los primeros minutos frente a River

El delantero de Peñarol, Abel Hernández, sufrió un fuerte golpe en la rodilla tras un choque con el arquero rival y fue sustituido rápidamente en su esperado retorno al club.

Abel
Por Redacción de Caras y Caretas

La noche del sábado en el Campus de Maldonado le trajo un dolor de cabeza importante al carbonero en medio de su preparación para la temporada 2026. Peñarol encendió las alarmas cuando apenas transcurrían 10 minutos de juego, luego de que Abel Hernández debiera abandonar el campo tras una acción que generó preocupación en hinchas aurinegros.

El experimentado delantero, una de las principales apuestas ofensivas del equipo de Diego Aguirre, protagonizó una jugada en velocidad que terminó de la peor manera. Hernández fue habilitado en profundidad y, al intentar eludir al arquero Beltrán, terminó trabando con el golero rival. El choque fue intenso y dejó visiblemente sentido al atacante, que quedó tendido sobre el césped durante varios instantes. La imagen fue elocuente: ‘La Joya’ se cubrió el rostro con la camiseta, evidenciando dolor y preocupación por la molestia sufrida.

La sanidad de Peñarol ingresó de inmediato para asistir al futbolista, mientras Aguirre no dudó en tomar una decisión preventiva. El entrenador resolvió sustituir a Hernández por Facundo Batista, priorizando el cuidado del delantero y evitando exponerlo a una lesión de mayor gravedad en una etapa temprana del partido.

La expectativa del regreso de "La Joya"

El episodio genera especial atención en el mundo aurinegro, ya que Abel Hernández regresó recientemente al club tras su exitoso paso por Liverpool, donde se consagró goleador de la Liga AUF Uruguaya en la pasada temporada. Su retorno despertó grandes expectativas, tanto por su jerarquía como por su capacidad goleadora, elementos clave para las aspiraciones del equipo en el año.

Esperan por estudios

Como señal moderadamente alentadora, el atacante pudo retirarse del campo por sus propios medios, caminando, aunque con evidentes molestias en la rodilla. En las próximas horas se evaluará su evolución y se determinará si será necesario realizar estudios médicos para descartar una lesión de entidad. Mientras tanto, en Peñarol aguardan con cautela, conscientes de la importancia de contar con su delantero estrella en plenitud física.

