Preocupación en Peñarol: Abel Hernández salió lesionado en los primeros minutos frente a River

La expectativa del regreso de "La Joya"

El episodio genera especial atención en el mundo aurinegro, ya que Abel Hernández regresó recientemente al club tras su exitoso paso por Liverpool, donde se consagró goleador de la Liga AUF Uruguaya en la pasada temporada. Su retorno despertó grandes expectativas, tanto por su jerarquía como por su capacidad goleadora, elementos clave para las aspiraciones del equipo en el año.

Esperan por estudios

Como señal moderadamente alentadora, el atacante pudo retirarse del campo por sus propios medios, caminando, aunque con evidentes molestias en la rodilla. En las próximas horas se evaluará su evolución y se determinará si será necesario realizar estudios médicos para descartar una lesión de entidad. Mientras tanto, en Peñarol aguardan con cautela, conscientes de la importancia de contar con su delantero estrella en plenitud física.