La noche del sábado en el Campus de Maldonado le trajo un dolor de cabeza importante al carbonero en medio de su preparación para la temporada 2026. Peñarol encendió las alarmas cuando apenas transcurrían 10 minutos de juego, luego de que Abel Hernández debiera abandonar el campo tras una acción que generó preocupación en hinchas aurinegros.
Traigan a la bruja
Preocupación en Peñarol: Abel Hernández salió lesionado en los primeros minutos frente a River
El delantero de Peñarol, Abel Hernández, sufrió un fuerte golpe en la rodilla tras un choque con el arquero rival y fue sustituido rápidamente en su esperado retorno al club.