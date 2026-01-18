¿Quiénes fueron los blancos y colorados más enojados por la reunión de Orsi con referentes de la oposición?

Al conocerse la noticia, distintos referentes de la oposición mostraron su malestar contra los participantes por considerar que Orsi busca “tercerizar la elaboración de un documento” sobre política exterior para “licuar responsabilidades”.

Blancos enojados

Graciela Bianchi: "No me gusta abrir un diario o mirar un informativo y encontrarme con que hablaron en mi nombre. En mi nombre no habla nadie”, recalcó la senadora quien si bien aceptó que el Cefir es una organización “de gente muy respetable, algunos más que otros”, pero las relaciones internacionales de Uruguay, en particular “todo lo que se refiere a Venezuela, Cuba y Nicaragua” lo van a resolver los partidos políticos.

“No, se van a tener que pronunciar los partidos políticos, no se hacen relaciones internacionales de comité y con reuniones de personas que tienen mucho tiempo libre”, expresó la senadora nacionalista.

Javier García: el senador cuestionó los “diálogos frustrantes” que diluyen “la responsabilidad del gobierno”. Acusó que "el gobierno no tiene definiciones”, ya que “en políticas sociales llamó a un diálogo y no llegó a nada. En seguridad, llamó a otro diálogo y no llegó a nada, y además rechazó propuestas del Partido Nacional [PN]”.

“Ahora, en política internacional, otro diálogo. ¿Para qué? No condenaron a Maduro ni reconocieron los resultados electorales y lo bancaron. No condenan la violación de los derechos humanos del chavismo/madurismo. Opinamos diferente sobre el conflicto de Medio Oriente y Hamás, tanto que dan vueltas para condenar el fundamentalismo islámico”, señaló.

Colorados también enojados

Pedro Bordaberry: “El diálogo interpartidario en política exterior lo debieron hacer antes de alinearse con los que apoyaban a [Nicolás] Maduro”, y antes de nombrar a Carolina Ache, Mario Silva y Beatriz Argimón como embajadores “sin consultar”. “Basta de alineamientos ideológicos y hacer lo que pide Brasil. ¡Defiendan el interés nacional!”, reclamó.

Felipe Schipani: escribió que los asistentes a la reunión, “a esta altura de la vida debería dedicarse a jugar con sus bisnietos, antes que procurar protagonismo político”.