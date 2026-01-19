BPS activó subsidio especial por desempleo para 3.000 trabajadores del sector citrícola

Por otra parte, quienes ya se encuentran amparados por el régimen tradicional de subsidio por desempleo —un 68 % de los trabajadores alcanzados— verán adecuadas sus condiciones a las previstas en este régimen especial. En estos casos, los pagos comenzarán a partir del 1.º de febrero.

Desde el BPS señalaron que este proceso busca asegurar que el beneficio llegue de forma oportuna y conforme a la normativa vigente, garantizando la protección social de los trabajadores del sector citrícola ante una situación excepcional que impactó de forma directa en su fuente laboral.