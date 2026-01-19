BPS activó subsidio especial por desempleo para 3.000 trabajadores del sector citrícola

El Banco de Previsión Social (BPS) puso en marcha un régimen especial de subsidio por desempleo destinado a trabajadores de la industria citrícola vinculados a la cosecha y al packing, cuyos ingresos se vieron afectados por factores climáticos durante la última zafra.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La medida, aprobada en diciembre de 2025, comprende el período que va del 1.º de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Tras verificar las condiciones de acceso establecidas en la resolución, el organismo identificó a unos 3.000 posibles beneficiarios en todo el país.
Habilitación
En esta primera etapa, el BPS priorizó a los trabajadores que no percibían ningún tipo de ingreso, que representan el 22 % del total. Para este grupo, el pago del subsidio quedó habilitado a partir del viernes 16.
Por otra parte, quienes ya se encuentran amparados por el régimen tradicional de subsidio por desempleo —un 68 % de los trabajadores alcanzados— verán adecuadas sus condiciones a las previstas en este régimen especial. En estos casos, los pagos comenzarán a partir del 1.º de febrero.
Desde el BPS señalaron que este proceso busca asegurar que el beneficio llegue de forma oportuna y conforme a la normativa vigente, garantizando la protección social de los trabajadores del sector citrícola ante una situación excepcional que impactó de forma directa en su fuente laboral.