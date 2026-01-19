Peñarol: el culebrón con Aguerre y el diagnóstico de la lesión de Abel

La propuesta presentada por la representación de Aguerre pretendía que la mitad de su sueldo no figurara en el contrato como ingresos líquidos, sino como ingresos de otras especies, según informaron dos dirigentes del mirasol.

En términos técnicos, se solicitaba que una parte mayoritaria de sus haberes no quedara asentada en el documento principal, ya que iba a ser pagado a una sociedad ajena a Aguerre.

Catino se negó a firmar

La postura de Rodolfo Catino, que frenó la operación es clara: transparencia institucional. Aceptar estas condiciones no solo vulnera los protocolos internos de Peñarol, sino que expone al club a contingencias legales y auditorías complejas.

Aunque oficialmente se hable de "detalles administrativos", lo cierto es que la exigencia del jugador de no documentar la plena realidad de parte de sus ingresos generó un malestar profundo.

Mientras que Diego Aguirre aguarda por definiciones para armar su plantel, la dirigencia, en este caso, el secretario general, prioriza la prolijidad financiera del club.

Esta negativa deja a Washington Aguerre en una posición incómoda. Catino no está dispuesto a ceder en este punto, entendiendo que el cumplimiento de las normativas vigentes es innegociable.

La decisión que tomó el arquero fue no viajar a Maldonado para el partido del sábado ante River Plate y dejar de entrenar hasta que se resuelva el tema.

Si el jugador no acepta que el 100% de su salario figure de manera transparente en los papeles, su futuro en el arco carbonero podría tener las horas contadas.

Desde el entorno del jugador aseguraron que si el tema no se resuelve rápido se podría rescindir el contrato acordado hace varias semanas.

Estudios a Abel

Abel Hernández salió lesionado en el partido del pasado sábado ante River Plate por la Copa Serie Río de La Plata jugado en Maldonado, lo que encendió las alarmas en Peñarol.

El futbolista se realizará este lunes estudios médicos para determinar la entidad de la lesión. El primer diagnóstico es un esguince de rodilla para se aguardan los estudios médicos para descartar algo más.