Este domingo se estará bajando de forma definitiva la persiana de la Primera Amateur, cuando Paysandú y Huracán se enfrenten en la final del torneo Clausura de la divisional. Ambos clubes ya lograron su ascenso y jugarán en el profesionalismo la próxima temporada.
Ambos ya ascendieron
Se define el campeón del Clausura de la Primera Amateur
Paysandú y Huracán se enfrentarán este domingo en el Parque Artigas de la ciudad sanducera, para conocer quién se quedará con el Clausura de la Primera Amateur.