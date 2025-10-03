Hacete socio para acceder a este contenido

Ambos ya ascendieron

Se define el campeón del Clausura de la Primera Amateur

Paysandú y Huracán se enfrentarán este domingo en el Parque Artigas de la ciudad sanducera, para conocer quién se quedará con el Clausura de la Primera Amateur.

Este domingo se estará bajando de forma definitiva la persiana de la Primera Amateur, cuando Paysandú y Huracán se enfrenten en la final del torneo Clausura de la divisional. Ambos clubes ya lograron su ascenso y jugarán en el profesionalismo la próxima temporada.

El partido definitorio entre ambos, será el domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Artigas de la ciudad de Paysandú. Lucas Andrade será el árbitro del encuentro, y estará secundado por Facundo Peinado y Jonathan García.

Este será el primer partido entre ambos clubes en esta temporada, y según informó la Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur, en caso de haber empate en el tiempo reglamentario, se disputará un tiempo extra y si persiste la igualdad, se definirá al campeón por penales.

