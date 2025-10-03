Militares de EEUU hundieron otra lancha supuestamente procedente de Venezuela

Venezuela denuncia

Más temprano este viernes, el canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la "incursión ilegal" de aviones de combate estadounidenses a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, ocurrida el jueves.

Gil consideró que la incursión de los aviones cerca del territorio venezolano no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

Asimismo, señaló que esta grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe, lo que constituye "un claro hostigamiento" hacia Venezuela.

Mandan buques

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, después que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

