Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Huracán | Primera Amateur | Clausura

¡estamos en la B!

Huracán finalista del Clausura de la Primera Amateur y regresa al profesionalismo

Luego de ocho años, Huracán del Paso de la Arena vuelve a ser profesional. Ahora enfrentará a Paysandú en la final del Clausura de la Primera Amateur.

Huracán logró el ascenso a la Segunda División.

Huracán logró el ascenso a la Segunda División.

 Foto: @DivisionalCAUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Huracán del Paso de la Arena regresa al profesionalismo, luego de lograr quedarse con su grupo, acceder a la final del Clausura de la Primera Amateur y asegurar el segundo lugar de la Tabla Anual, por lo que en la próxima temporada jugará en la Segunda División.

El equipo del Paso de la Arena volverá al profesionalismo luego de ocho temporadas, cuando descendió en la temporada 2017 y desde esa fecha no había podido volver a disputar en el profesionalismo.

SERIE A

  • Cooper 1-1 Deportivo Italiano
  • Deportivo Colonia 1-5 Bella Vista
  • Huracán 2-1 Villa Española

SERIE B

  • Platense 1-1 Paysandú
  • Deutscher 1-1 Frontera Rivera
  • Terremoto 1-0 Durazno

Posiciones Clausura

SERIE A

  1. Huracán - 15
  2. Bella Vista - 12
  3. Cooper - 11
  4. Villa Teresa - 9
  5. Deportivo Italiano - 6
  6. Deportivo Colonia - 3
  7. Villa Española - 2

SERIE B

  1. Paysandú - 16
  2. Terremoto - 15
  3. Durazno - 9
  4. Deutscher - 7
  5. Frontera Rivera - 7
  6. Huracán Buceo - 4
  7. Platense - 2

Posiciones Primera Amateur

  1. Paysandú - 36
  2. Huracán - 31
  3. Bella Vista - 30
  4. Terremoto - 29
  5. Durazno - 27
  6. Deportivo Italiano - 26
  7. Frontera Rivera - 23
  8. Villa Teresa - 23
  9. Cooper - 23
  10. Deutscher - 22
  11. Villa Española - 19
  12. Deportivo Colonia - 18
  13. Huracán Buceo - 17
  14. Platense - 14

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar