Huracán finalista del Clausura de la Primera Amateur y regresa al profesionalismo

¡estamos en la B!
Luego de ocho años, Huracán del Paso de la Arena vuelve a ser profesional. Ahora enfrentará a Paysandú en la final del Clausura de la Primera Amateur.