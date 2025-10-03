Puerto de Montevideo parado: sindicato de TCP en conflicto por implementación de nuevo sistema operativo

El pedido de los trabajadores de TCP y el exhorto de la empresa a las autoridades

La empresa de capitales belgas explicó que "el sindicato ha manifestado como condición para utilizar el nuevo sistema operativo NAVIS N4, (que ya se usa en el puerto de Montevideo), la reducción de la jornada laboral a turnos de 6 horas manteniendo el pago de 8 horas".

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar y confiamos en que el diálogo y la reflexión permitan superar las diferencias, posibilitando la reanudación de la actividad en forma normal", auguró TCP.

Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a "realizar los máximos esfuerzos para garantizar el libre ejercicio de la actividad de las personas y empresas, en estricto cumplimiento de las normas vigentes".

Efectivamente, según comunicaron a Caras y Caretas trabajadores sindicalizados de TCP, la demanda corresponde a la eliminación de "tiempos muertos" como parte del proceso de modificación del sistema operativo de la empresa: de terminal (TOS) al sistema N4 de Kaleris (NAVIS).

Ya existió conflicto con Montecon durante el mismo proceso de cambio operativo

Este sistema ya fue implementado en 2017 por Montecon y generó un conflicto de iguales características con los trabajadores de esa empresa portuaria. De hecho, el Sindicato de Empleados de Montecon se solidarizó con los colegas de TCP ante este nuevo conflicto del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Expresaron que "la incorporación de programas informáticos que alteran y precarizan las condiciones de trabajo se impone por el interés de las empresas que buscan elevar los estándares de productividad únicamente para incrementar sus ganancias, dejando de lado los derechos y el bienestar de las y los trabajadores".

En tanto, la empresa alega que "este proceso ha sido cuidadosamente planificado y, aunque hemos avanzado de forma sostenida, se han presentado algunas demoras menores que estamos gestionando con el compromiso de mantener la calidad del servicio. Actualmente, los procesos de visualización del Line-up y gestión de OT ya se encuentran operativos en MiTCP".

Explicó además que "el módulo de pagos web aún no está disponible. Estamos trabajando activamente para resolver esta situación lo antes posible, asegurando el nivel de calidad esperado", detalló Katoen Natie.