Uruguay parte rumbo a Malasia este sábado: ¿Quiénes serán los sparring de la selección?

Uruguay enfrentará en primera instancia a República Dominicana, encuentro que tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 9:45 de nuestro país, en el National Stadium Bukit Jaul de la capital de Malasia. El otro encuentro, ante Uzbekistán, será el lunes 13 de octubre, a las 9:45 en el Srtadium Han Jebat, en la ciudad de Malaca,

Los sparring que viajan con la selección

Este sábado a las 13:10, la delegación oficial (staff y cuerpo técnico), parten rumbo a Malasia con 12 juveniles que actuarán como sparring en los entrenamientos en esta doble fecha FIFA.

Paulo Da Costa (Peñarol) Brian Barboza (Peñarol) Pablo Cardozo (Danubio) Benjamín García (Montevideo City Torque) Julio Daguer (Peñarol) Yuri Oyarzo (Racing) Pablo Alcoba (Albion) Luciano González (Nacional) Agustín Dos Santos (Nacional) Alan Torterolo (Defensor Sporting) Facundo Martínez (Montevideo City Torque) Nicolás Azambuja (Danubio)