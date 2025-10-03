Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Doble fecha FIFA

Uruguay parte rumbo a Malasia este sábado: ¿Quiénes serán los sparring de la selección?

Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán, y Marcelo Bielsa convocó a 13 juveniles para que viajen con el plantel principal.

 Foto: Uruguay
Entre el 6 y el 10 de octubre se va a estar desarrollando la fecha FIFA del mes de octubre, en dónde Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán, ambos partidos tendrán lugar en Malasia. AUF publicó los detalles de lo que será el viaje de la selección.

Losa jugadores convocados, viajarán directamente a Malasia (país dónde se jugarán ambos encuentros) y ahí se encontrarán con el cuerpo técnico y los sparring que fueron anunciados en las últimas horas.

La delegación se alojará en el Sofitel Kuala Lumpur Damansara, y pese a que los encuentros serán en dos ciudades, todos los entrenamientos de la selección serán en Kuala Lumpur.

Uruguay enfrentará en primera instancia a República Dominicana, encuentro que tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 9:45 de nuestro país, en el National Stadium Bukit Jaul de la capital de Malasia. El otro encuentro, ante Uzbekistán, será el lunes 13 de octubre, a las 9:45 en el Srtadium Han Jebat, en la ciudad de Malaca,

Los sparring que viajan con la selección

Este sábado a las 13:10, la delegación oficial (staff y cuerpo técnico), parten rumbo a Malasia con 12 juveniles que actuarán como sparring en los entrenamientos en esta doble fecha FIFA.

  1. Paulo Da Costa (Peñarol)
  2. Brian Barboza (Peñarol)
  3. Pablo Cardozo (Danubio)
  4. Benjamín García (Montevideo City Torque)
  5. Julio Daguer (Peñarol)
  6. Yuri Oyarzo (Racing)
  7. Pablo Alcoba (Albion)
  8. Luciano González (Nacional)
  9. Agustín Dos Santos (Nacional)
  10. Alan Torterolo (Defensor Sporting)
  11. Facundo Martínez (Montevideo City Torque)
  12. Nicolás Azambuja (Danubio)
