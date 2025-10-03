Entre el 6 y el 10 de octubre se va a estar desarrollando la fecha FIFA del mes de octubre, en dónde Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán, ambos partidos tendrán lugar en Malasia. AUF publicó los detalles de lo que será el viaje de la selección.
Doble fecha FIFA
Uruguay parte rumbo a Malasia este sábado: ¿Quiénes serán los sparring de la selección?
Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán, y Marcelo Bielsa convocó a 13 juveniles para que viajen con el plantel principal.