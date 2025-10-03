Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Ponce de León | Lacalle Pou | libro

Sin pelos en la lengua

Acusaron a Loli Ponce de León de exponer a Lacalle y respondió: "Es tu problema"

La exesposa de Luis Lacalle Pou publicó un libro en el que da detalles de su separación y cayó bien.

Lorena Ponce de León.

Lorena Ponce de León.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La exesposa de Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, tuvo un papel relevante durante la campaña del nacionalista de 2019 que lo llevaron a la presidencia de la República. Lo acompañó en sus recorridas por el país y participó en actos políticos y encuentro con militantes.

También tuvo un perfil alto durante su mandato, cuando se ocupó de crear el programa Sembrando, que, desde la órbita de la OPP, se ocupó de promover el emprendedurismo en el país.

Aunque la pareja terminó separándose en mitad del mandato, en mayo de 2022, y se divorció dos años después, Ponce de León trabajó en Sembrando hasta el 28 de febrero de este año, cuando finalizó el gobierno liderado por Lacalle Pou.

Presentación del libro y respuesta

En las últimas horas fue presentado el libro De Palabra en el cual Ponce de León cuenta anécdotas y la exesposa de Lacalle Pou le respondió a una usuaria de Instagram en el marco de la presentación de su libro.

En el texto, Ponce de León reveló algunos detalles sobre la separación con Lacalle Pou, como, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo con que ella ocupara puestos públicos o que tuviera demasiada exposición.

A través de una publicación en Instagram, Ponce de León compartió fotos de la presentación del libro. En ella, una usuaria de esa red social escribió un comentario y consideró: “No me gustó cómo expuso su vida, mostrando un lado negativo de su exesposo. Me defraudó”.

Entre los cientos de comentarios que tiene la publicación, Ponce de León decidió responder a ese y aseguró que “no es ningún lado negativo”, sino que son “anécdotas objetivas que te mueven para seguir con tus ideas adelante”.

“Cuando está segura de que algo va a funcionar, no detenerse por valoraciones; hay que buscar aliados y argumentos. Y a la vista está, Sembrando fue una buena cosa. Ahora, si te querés quedar con el chisme, ahí sí que es tu problema. Saludos”, cerró Ponce de León.

Temas

