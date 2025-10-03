Acusaron a Loli Ponce de León de exponer a Lacalle y respondió: "Es tu problema"

Presentación del libro y respuesta

En las últimas horas fue presentado el libro De Palabra en el cual Ponce de León cuenta anécdotas y la exesposa de Lacalle Pou le respondió a una usuaria de Instagram en el marco de la presentación de su libro.

En el texto, Ponce de León reveló algunos detalles sobre la separación con Lacalle Pou, como, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo con que ella ocupara puestos públicos o que tuviera demasiada exposición.

A través de una publicación en Instagram, Ponce de León compartió fotos de la presentación del libro. En ella, una usuaria de esa red social escribió un comentario y consideró: “No me gustó cómo expuso su vida, mostrando un lado negativo de su exesposo. Me defraudó”.

Entre los cientos de comentarios que tiene la publicación, Ponce de León decidió responder a ese y aseguró que “no es ningún lado negativo”, sino que son “anécdotas objetivas que te mueven para seguir con tus ideas adelante”.

“Cuando está segura de que algo va a funcionar, no detenerse por valoraciones; hay que buscar aliados y argumentos. Y a la vista está, Sembrando fue una buena cosa. Ahora, si te querés quedar con el chisme, ahí sí que es tu problema. Saludos”, cerró Ponce de León.