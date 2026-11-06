Los octavos de final de la Copa Uruguay llegaron a su final con las clasificaciones de Liverpool y MC Torque. De esta manera quedó conformado el cuadro final en el que siete de los ocho equipos son profesionales y uno sólo amateur que es Lito.
los ocho mejores
Se fijaron los cuartos de final de la Copa Uruguay tras clasificaciones de Liverpool y MC Torque
Liverpool venció a Gladiador de Salto mientras que MC Torque aplastó a Libertad. Los cuartos de final de la Copa Uruguay se jugarán el próximo lunes y martes.