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los ocho mejores

Se fijaron los cuartos de final de la Copa Uruguay tras clasificaciones de Liverpool y MC Torque

Liverpool venció a Gladiador de Salto mientras que MC Torque aplastó a Libertad. Los cuartos de final de la Copa Uruguay se jugarán el próximo lunes y martes.

Se fijaron los cuartos de final de la Copa Uruguay.

Se fijaron los cuartos de final de la Copa Uruguay.

 @MvdCityTorque
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Los octavos de final de la Copa Uruguay llegaron a su final con las clasificaciones de Liverpool y MC Torque. De esta manera quedó conformado el cuadro final en el que siete de los ocho equipos son profesionales y uno sólo amateur que es Lito.

En el Estadio Raúl Goyenola, Liverpool se hizo fuerte y venció a Gladiador de Salto por 2 a 0 con goles de Joaquín Pintos y Vicenzo Macchia. El negriazul selló su pasaje a la siguiente fase en donde enfrentará a Juventud.

Ya entrada la noche en el Campus de Maldonado, MC Torque aplastó por 6 a 0 a Libertad de San Carlos gracias a los tantos de Nahuel da Silva en dos ocasiones, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré. Los ciudadanos jugarán ante Boston River.

Las fijaciones de los cuartos de final de la Copa Uruguay

La Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay dio a conocer los detalles para los partidos de los cuartos de final del torneo que se jugarán entre lunes y martes de la semana que viene.

Lunes 9 de noviembre

  • 16:30 - Lito vs Danubio (Parque Paladino)
  • 21:00 - Deportivo Maldonado vs Nacional (Campus de Maldonado)

Martes 10 de noviembre

  • 16:30 - Boston River vs MC Torque (Estadio Campeones Olímpicos)
  • 21:00 - Liverpool vs Juventud (Parque Viera)

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