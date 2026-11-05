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Pichu Straneo: su pasión por Racing, la etapa de futbolista y una imperdible anécdota en el Mundial 2006

El humorista uruguayo habló en el programa Tarde de Fútbol sobre el fútbol de nuestro país, su vuelta al Carnaval y su etapa en la televisión argentina.

Fernando Pichu Straneo.

Fernando "Pichu" Straneo.
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Este jueves en el programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV, habló de manera exclusiva el humorista uruguayo Fernando “Pichu” Straneo, quien se refirió al momento del fútbol uruguayo, recordó imperdibles anécdotas e hizo mención a su regreso al Carnaval.

Fue uno de los grandes movimientos de cara al Carnaval 2027 ya que vuelve a Momosapiens, conjunto del que fue fundador. “Vuelvo agradecido, porque el Carnaval es parte de mi esencia. Hace 35 años que fundamos Momosapiens y ha salido ininterrumpidamente”, afirmó.

Respecto a las dificultades para hacer humor hoy en día, aseguró que uno tiene que “agiornarse continuamente para no aburrir y crear cosas nuevas”, algo que a su entender “no es tan fácil”.

El fútbol uruguayo y su pasión por Racing

Pichu es un reconocido hincha de Racing en nuestro país, y pese a estar radicado en Buenos Aires, continuamente sigue al equipo de Sayago. Además, durante algunos años fue jugador del cervecero dónde llegó a integrar el banco en un partido de la reserva.

Sin embargo, Straneo reveló que de chico era hincha de Nacional porque sus padres eran de ese club y le compraban camisetas. “Iba siempre a ver a Racing por mi padrino y estaba siempre en mi corazón hasta que casi de adolescente, quedé en la quinta del club. Jugué casi dos años y me transformé en hincha del club”, recordó.

Casualmente, su esposa es hincha de Liverpool, cuadro al que puede llegar a enfrentarse Racing en las semifinales del Uruguayo. Aseguró que ambos están “curados de espanto” y que a él le resulta “lindo” cuando los cuadros de barrio se consagran campeones.

El día que fue Lula y se metió en una práctica de Brasil en pleno Mundial

La carrera como humorista de Fernando “Pichu” Straneo en Argentina, tiene muchísimos capítulos y anécdotas para contar. Fue parte de Peligro sin Codificar y de Videomatch dónde recordó una imperdible anécdota.

En pleno Mundial 2006 en Alemania, él estaba disfrazado de Lula y le dijeron que se metiera en la concentración de Brasil. “Cuando estaba ahí empecé a gritarle y darle indicaciones a Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, y Zagalo que era el entrenador se pensó que era Lula”, recordó.

Pero esta personificación tenía una dificultad especial. Contó que él tenía que ir maquillado y con el látex con la cara de Lula, desde Múnich hasta Frankfurt. “Cuando llegamos a retirar las acreditaciones, la mía tenía mi foto y estuvimos como media hora para explicarle a los alemanes que yo no era Lula sino el de la acreditación”, sostuvo.

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