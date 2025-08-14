Se pudrió todo: Cerro Largo presentó recurso de amparo y la licitación se dilata

Por su parte, Ernesto Faria amplió que la "incertidumbre" pasa por el lado de que si en el pliego de condiciones ponen la posibilidad de vender los derechos en forma de lotes, dando posibilidad a varias empresas ser oferentes, "no les genera una posibilidad de un futuro litigio que los haga responsables de tomar una decisión por fuera del contrato".

La explicación del abogado de Cerro Largo

En la denuncia presentada por parte del doctor Daniel Ochs, a la que pudo acceder Tarde de Fútbol, relata que en la Comisión de Abogados le solicitó al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que se le enviara "los insumos preparatorios o preliminares", algo a lo que se "comprometió a entregar".

"Los días pasaban y la información no se nos enviaba. Y el plazo acordado era ínfimo, hasta el extremo de la irrazonabilidad, razón por la cuál pedí esos documentos en varias oportunidades e hice ver que los tiempos eran acuciantes y que la información reclamada debía sernos suministrada para poder cumplir adecuadamente con nuestros encargos", continuó.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la AUF, Ochs decidió presentar el recurso de amparo, aplazando la Asamblea de Clubes marcada para este viernes. "Un tema de esta importancia socio cultural y de significativo porte económico, uno espera que sea tratado seria y responsablemente", redactó.