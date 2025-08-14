Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes derechos de televisión |

¿Y ahora?

Se pudrió todo: Cerro Largo presentó recurso de amparo y la licitación se dilata

Daniel Ochs, abogado de Cerro Largo durante el proceso de licitación por los derechos de televisión, sostiene que "no recibimos toda la información necesaria".

Este viernes debía presentarse el pliego para aquellas empresas que quieran hacerse con los derechos de televisión del fútbol uruguayo, pero el abogado de Cerro Largo presentó un recurso de amparo por "falta de información", que obliga a que este proceso se dilate.

Según informó Tarde de Fútbol durante su programa de este jueves, el abogado contratado por el equipo arachán para asesorar en el tema de la licitación, Daniel Ochs, solicitó a la AUF información sobre cómo se llegó a ese proceso y ciertas cláusulas en el contrato actual, pero ante la respuesta esquiva, presentó este recurso de amparo ante un juez.

"La duda que tienen los clubes es si en este pliego de condiciones que se podría presentar en los próximos días, cumple con lo que establece el contrato vigente con la empresa Tenfield", explicó Claudio Veiga durante la emisión. Agregó que a algunas instituciones, "la duda que les genera es si lotear los derechos de televisación va en contra del actual contrato".

Por su parte, Ernesto Faria amplió que la "incertidumbre" pasa por el lado de que si en el pliego de condiciones ponen la posibilidad de vender los derechos en forma de lotes, dando posibilidad a varias empresas ser oferentes, "no les genera una posibilidad de un futuro litigio que los haga responsables de tomar una decisión por fuera del contrato".

La explicación del abogado de Cerro Largo

En la denuncia presentada por parte del doctor Daniel Ochs, a la que pudo acceder Tarde de Fútbol, relata que en la Comisión de Abogados le solicitó al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que se le enviara "los insumos preparatorios o preliminares", algo a lo que se "comprometió a entregar".

"Los días pasaban y la información no se nos enviaba. Y el plazo acordado era ínfimo, hasta el extremo de la irrazonabilidad, razón por la cuál pedí esos documentos en varias oportunidades e hice ver que los tiempos eran acuciantes y que la información reclamada debía sernos suministrada para poder cumplir adecuadamente con nuestros encargos", continuó.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la AUF, Ochs decidió presentar el recurso de amparo, aplazando la Asamblea de Clubes marcada para este viernes. "Un tema de esta importancia socio cultural y de significativo porte económico, uno espera que sea tratado seria y responsablemente", redactó.

