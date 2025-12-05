Se viene el sorteo de la Copa del Mundo 2026: Uruguay en el Bombo 2 a la espera de rivales

-
Bombo 1 (Cabezas de Serie): Lo integran los tres anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos), junto a los nueve equipos mejor clasificados en el Ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Bombo 4: Conformado por Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, más los clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA (repechajes interconfederaciones).
El sorteo comenzará adjudicando cada selección del Bombo 1 a uno de los 12 grupos, que van desde la A hasta la L. Posteriormente, se sortearán los países del Bombo 2, incluido Uruguay, para distribuirlos en cada grupo ya encabezado. Continuará con los Bombos 3 y 4.
Restricciones para el equilibrio deportivo
La FIFA ha implementado una serie de restricciones con el objetivo de fomentar el equilibrio y la competitividad deportiva en la fase de grupos:
Separación de Gigantes: Las selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA (España y Argentina; Francia e Inglaterra) serán colocadas en cuadros opuestos del esquema de clasificación. Esto garantiza que, si logran el primer puesto en sus respectivos grupos, solo podrán enfrentarse en una eventual final.
Restricción Continental: En ningún grupo podrán coincidir dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de Europa (UEFA), que cuenta con 16 representantes. En este caso, cada grupo deberá tener un mínimo de una selección de la UEFA y un máximo de dos.