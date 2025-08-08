Comienza la segunda rueda de la fase regular de la Segunda División, por lo que lentamente el futuro de los equipos de la divisional va tomando forma y que hoy tiene dos grandes candidatos al ascenso, pero en los últimos partidos, la realidad de la tabla de posiciones se emparejó.
la catorce en marcha
Segunda División: comienza la segunda vuelta de la fase regular
La fecha 14 de la Segunda División comenzará este sábado y se extenderá hasta el lunes al mediodía, marcando el inicio de la segunda vuelta de la fase regular.