Deportes Segunda División | fase regular |

la catorce en marcha

Segunda División: comienza la segunda vuelta de la fase regular

La fecha 14 de la Segunda División comenzará este sábado y se extenderá hasta el lunes al mediodía, marcando el inicio de la segunda vuelta de la fase regular.

Comienza la segunda rueda de la fase regular de la Segunda División, por lo que lentamente el futuro de los equipos de la divisional va tomando forma y que hoy tiene dos grandes candidatos al ascenso, pero en los últimos partidos, la realidad de la tabla de posiciones se emparejó.

Sábado 9 de agosto

18:00 - Artigas vs Cerrito

  • Estadio Paiva Olivera
  • Ruben Umpiérrez

19:00 - Rentistas vs Deportivo Maldonado

  • Complejo Rentistas
  • Anahí Fernández

Domingo 10 de agosto

15:00 - Rampla Juniors vs Fénix

  • Estadio Olímpico
  • Felipe Vikonis

15:00 - Atenas vs Albion

  • Estadio Burgueño Miguel
  • Juan Cianni

15:00 - La Luz vs Colón

  • Complejo Rentistas
  • Kevin Fontes

15:30 - Tacuarembó vs Oriental

  • Estadio Goyenola
  • Federico Modernell

Lunes 11 de agosto

14:00 - Central Español vs Uruguay Montevideo

  • Parque Palermo
  • Pablo Silveira

Tabla Anual de la Segunda División

  1. Albion - 40
  2. Tacuarembó - 38
  3. Deportivo Maldonado - 32
  4. Atenas - 32
  5. Rentistas - 31
  6. Central Español - 31
  7. Oriental - 31
  8. Colón - 28
  9. Fénix - 26
  10. Uruguay Montevideo - 18
  11. Artigas - 14
  12. La Luz - 13
  13. Rampla Juniors - 13
  14. Cerrito - 12

