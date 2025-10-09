Este viernes comenzará la antepenúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, en la que puede definirse el primer ascendido (Albion) pero también el primer equipo que puede perder la categoría de cara a lo que será la próxima temporada. Artigas está obligado a ganar si quiere seguir en el profesionalismo.
viernes de fútbol
Segunda División: se abre la penúltima fecha dónde puede haber ascenso y descenso
Albion en caso de sumar, asegurará el primer ascenso. En la otra vereda, Artigas debe ganar para seguir soñando con la permanencia.