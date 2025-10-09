Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División |

viernes de fútbol

Segunda División: se abre la penúltima fecha dónde puede haber ascenso y descenso

Albion en caso de sumar, asegurará el primer ascenso. En la otra vereda, Artigas debe ganar para seguir soñando con la permanencia.

Comienza una nueva fecha de la Segunda División.

 Foto: Tenfield
Este viernes comenzará la antepenúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, en la que puede definirse el primer ascendido (Albion) pero también el primer equipo que puede perder la categoría de cara a lo que será la próxima temporada. Artigas está obligado a ganar si quiere seguir en el profesionalismo.

El partido más atractivo de la fecha, lo protagonizarán Deportivo Maldonado y Colón, que se enfrentarán en la ciudad fernandina. Ambos van en busca de acercarse al segundo lugar de la tabla pensando en el ascenso directo.

A su vez, Rampla Juniors, obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia, enfrentará a quien ocupa el segundo lugar de la Anual, Central Español.

Viernes 10 de octubre

16:00 - Fénix vs Tacuarembó

  • Parque Capurro
  • Kevin Fontes - Diego Riveiro (VAR)

Sábado 11 De Octubre

10:00 - Rampla Juniors vs Central Español

  • Estadio Olímpico
  • Santiago Motta

10:00 - Deportivo Maldonado vs Colón

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Ruben Umpiérrez

15:30 - Uruguay Montevideo vs La Luz

  • Estadio Obdulio Varela
  • Bruno Sacarelo

Domingo 12 De octubre

11:00 - Artigas vs Atenas

  • Estadio Atilio Paiva Olivera
  • Juan Cianni

15:00 - Cerrito vs Oriental

  • Parque Maracaná
  • Andrés Martínez

16:00 - Albion vs Rentistas

  • Estadio Franzini
  • Pablo Silveira - Bruno Sacarelo (VAR)

Posiciones de la Segunda División

Tabla Anual

  1. Albion - 57
  2. Central Español - 51
  3. Colón - 48
  4. Atenas - 48
  5. Deportivo Maldonado - 47
  6. Tacuarembó - 47
  7. Rentistas - 44
  8. Oriental - 43
  9. Fénix - 40
  10. La Luz - 28
  11. Rampla Juniors - 28
  12. Cerrito - 26
  13. Artigas - 23
  14. Uruguay Montevideo - 21

Descenso: Artigas 0.793, Rampla Juniors 0.966, La Luz 1.032, Cerrito 1.180

Temas

Dejá tu comentario

